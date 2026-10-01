Скандальний напис про війну: бренд Syndicate вибачився та вилучив футболки з продажу

Бренд зазначив, що створив футболку як частину колекції для показу на Ukrainian Fashion Week SS27, її не планували запускати у продаж

Київський бренд Syndicate зняв з продажу футболку з написом Sorry, it's my first war («Вибачте, це моя перша війна»). після критики в соцмережах. Про це повідомили на сторінці бренду в Instagram, інформує «Главком».

Заява бренду

Бренд зазначив, що створив футболку як частину колекції для показу на Ukrainian Fashion Week SS27. Її не планували запускати у продаж.

«Вона не задумувалася як окремий комерційний продукт, а була частиною загальної історії про досвід життя у війні, розгубленість, чорний гумор і нашу реальність», – йдеться у повідомленні.

Втім, після показу Syndicate отримав повідомлення із запитом, чи можна їх придбати. Тоді бренд вирішив випустити футболку окремо.

Колекція, до якої увійшли футболки, що викликали бурхливе обговорення у мережі, була присвячена, зокрема, темі колективної памʼяті, її крихкості та трансформації фото: sndct_kyiv/Instagram

Також команда додала, що перед запуском багато обговорювала цю фразу з людьми з різним досвідом, щоб зрозуміти, як її сприйматимуть поза контекстом показу.

Проте у соцмережах користувачі розкритикували цей напис через те, що війна в Україні триває з 2014 року, а сам бренд звинуватили в експлуатації та монетизації теми війни.

У Syndicate кажуть, що не бажали «зіграти на темі війни чи показати легковажне ставлення до неї». «Зараз ми бачимо реакцію, якої не побачили до запуску, за що нам щиро шкода», – прокоментував бренд.

Колекція, до якої увійшли ці футболки, була присвячена, зокрема, темі колективної памʼяті, її крихкості та трансформації:

«У цьому контексті особливо важливим стає питання, як зберегти пам'ять про людей, події та досвід, який ми проживаємо зараз, про те, що згодом може змінитися, стертися або зникнути, але не повинно бути забутим», – пояснювали у Syndicate.

Дискусія у соцмережах

Запуск футболки спричинив палку дискусію серед користувачів, військових, маркетологів та культурних діячів. Суспільство розділилося в оцінках межі між іронією як способом подолання стресу та недоречною монетизацією теми війни.

Критики наголошували на тому, що війна в Україні триває з 2014 року, тому формулювання про «першу війну» звучить зневажливо до тривалого досвіду боротьби, а сам напис перетворює трагедію на модний тренд.

«Дисклеймер: я щиро вважаю, що можна жартувати на тему війни. Українці жартують про війну всі ці роки, і це абсолютно нормальний копінг-механізм. Але, але, але… поїхали: є різниця між жартом як способом пережити власний досвід і футболкою за гроші з написом Sorry, it's my first war», – написала Олександра Бистрова.

скриншот

«У цієї фрази є все, що любить сучасна комунікація: іронія, самоусвідомлення, трохи абсурду, хороший ритм. І одна маленька проблема – це реальна війна в Україні. Коли навколо тебе війна реальна, слово war перестає бути метафорою. Воно має вагу, імена, порожні стільці та номери телефонів, на які більше ніхто не відповість», – зауважила користувачка anaksalarmyn.

Водночас чимало дописувачів та самі військові заступилися за бренд, назвавши такий чорний гумор природним коупінг-механізмом у надскладних обставинах.

«Я бойова ветеранка і вважаю напис офігенним», – написала Ганна Васик.

скриншот

«Вона для мене як підтримка. У війни немає інструкції, як її проживати, і в кожного свій досвід та відчуття. Сарказм із "sorry" був дуже влучним, ізагалом цю фразу я часто використовую в розмовах», – зазначила користувачка anastasiia.shv.

скриншот

«Ця іронія ідеально описує стан – родина в Сумах, я в Києві, рік була в стосунках з військовим – ніхто не знає, як правильно, бо цей досвід жахливо унікальний. Але комунікація навколо дропу як маркетолога – це провал», – підсумувала dasha.buria.

Нагадаємо, український бренд жіночого одягу One by One потрапив у скандал. Причиною стали рекламні фото сукні, де разом із моделлю з’явився хлопчик. Однак українці не оцінили такої ідеї фото та розкритикували бренд у мережі. Йдеться про фото, де модель позує на камеру в довгій сукні з високим вирізом на нозі. У кадрі з жінкою можна побачити хлопчика, який взаємодіє з нею на фото. Як з’ясувалося, це син моделі.