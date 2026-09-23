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«Ні дружина, ні син не знають, як я записувався в тероборону». 86-річний експосол відкрив давню таємницю

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Ні дружина, ні син не знають, як я записувався в тероборону». 86-річний експосол відкрив давню таємницю
Про свою спробу долучитися до тероборони дипломат не розповідав найближчим людям
фото: glavcom.ua, Генштаб ЗСУ

У лютому 2022 року Володимир Крижанівський спробував записатися добровольцем у територіальну оборону

Перший посол незалежної України у Росії Володимир Крижанівський розповів, що після початку повномасштабного вторгнення РФ намагався записатися добровольцем до територіальної оборони. Однак у військкоматі йому відмовили через вік та перенесену операцію на серці. Про це 86-річний Володимир Крижанівський розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Я 1940 року народження. У 2022 році ліпше виглядав і почувався, ніж зараз. Прийшов у штаб тероборони і хотів записатися. Мені кажуть: «Ваші документи». А далі: «Дед, иди отсюда. Ми зараз викличемо швидку допомогу»», – пригадав експосол.

За його словами, остаточну відмову він отримав після того, як військові дізналися, що він переніс операцію із шунтування на серці. «А коли дізналися, що я переніс операцію із шунтування на серці, категорично заборонили», – розповів Крижанівський.

Водночас про свою спробу долучитися до тероборони дипломат не розповідав найближчим людям. За його словами, дружина та син досі не знають про цю історію. «Ані дружина, ані син до цього часу не знають про мою витівку зі штабом тероборони чотирирічної давнини», – сказав Крижанівський.

Зауважимо, Володимир Крижанівський — український дипломат, який у 1991–1994 роках був першим послом незалежної України в Росії. У розмові з «Главкомом» експосол розповів про відносини України та Росії, Володимира Путіна, «хороших росіян» і перші роки українсько-російських дипломатичних відносин. 

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Теги: історія ЗСУ війна Україна

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