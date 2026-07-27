Російський «план терактів» провалився

На що ставить Росія?

Очевидно, що війна переходить у нову фазу, яка не вигідна для ворога: постійні атаки українських дронів углиб РФ підривають не лише НПЗ та склади, але й віру росіян у «правильний курс» свого вождя.

Та й на самому фронту ситуація для них не райдужна – серйозного просування російських військ фактично немає і це змушена визнавати навіть путінська пропаганда.

Тож єдиний шанс для РФ – спробувати розхитати нашу країну зсередини. І мова тут не лише про різноманітні ІПСО, на які виділяються величезні кошти. Мова, перш за все, про теракти і диверсії.

Про що говорити, коли ФСБ вербує навіть неповнолітніх дітей. Нагадаю, цього року СБУ попередила два теракти, під час яких школярі мали зробити вибухівку, а потім – розстріляти своїх одноліток. Добре, що СБУ працює на випередження і трагедій вдалося уникнути.

Кошти росіяни кидають великі і пробують застосувати нові схеми. Наприклад, у Чернігові завербована передала військовим бургери з «МакДональдзу» з вибухівкою. Підірвати військових мав і російський агент у Миколаєві.

Такі спроби терактів і затримання щоденні. Тільки за останній час затримано навідника для нових ракетних ударів по Хмельниччині, викритий подвійний агент ФСБ та гру, який коригував атаки по Слов’янську, на Чернігівщині агент РФ мав пускати з рейок потяги – затриманий на місці підриву, до того як він стався і т.д. Росія вкладає величезні ресурси у вербування агентів та диверсії. Але СБУ руйнує абсолютну більшість планів ще до моменту їх реалізації.

Нинішній очільник СБУ Олександр Поклад відомий саме, як контррозвідник. І з ним на чолі Служба очевидно буде ще більше уваги приділяти цьому напрямку. Особливість контррозвідки СБУ полягає у роботі на випередження. І це особливо важливо у нинішніх умовах.

Бо перед зимою Росія точно спробує збільшити удари по мирному населенню та інфраструктурі, вербуючи нових навідників. Значення контррозвідки в таких умовах переоцінити важко.

Сучасна війна давно вийшла за межі окопів. Відповідно контррозвідка стає одним із ключових елементів національної безпеки. СБУ довела, що ефективна контррозвідка здатна не лише реагувати на загрози, а й формувати правила гри. Це один із тих напрямів, де Україна вже сьогодні створює досвід, який уважно вивчають спецслужби інших держав.