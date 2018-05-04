Адвокат нападника на Найєма анонсував його повернення до України

Юрист запевняє, що у справі Найєма «ніхто не буде ховатися»

Адвокат підозрюваних у побитті народного депутата Мустафи Найєма прогнозує, що найближчим часом до України повернеться четвертий підозрюваний - Магомед-Амін Саїтов, який був оголошений в розшук після втечі за кордон. Про це в інтерв'ю «Українським Новинам» повідомив адвокат підозрюваних Ігор Синиченко. «Безумовно, він



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Нападник-утікач Магомед-Амін Саїтов

Юрист запевняє, що у справі Найєма «ніхто не буде ховатися»

Адвокат підозрюваних у побитті народного депутата Мустафи Найєма прогнозує, що найближчим часом до України повернеться четвертий підозрюваний - Магомед-Амін Саїтов, який був оголошений в розшук після втечі за кордон.

Про це в інтерв'ю «Українським Новинам» повідомив адвокат підозрюваних Ігор Синиченко.

«Безумовно, він повернеться. Ніхто не буде ховатися. Зрозуміло, що хлопець злякався, коли втручається радник міністра внутрішніх справ. Але він повернеться і дасть свідчення. У цьому немає ніяких проблем», - сказав він.

Про терміни його повернення він не повідомив.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Народний депутат Мустафа Найєм шокований рішенням суду щодо запобіжного заходу нападникам