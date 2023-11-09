Адвокати Коломойського заявили, що бізнесмен хворий

Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу

У бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою, значно погіршується стан здоров'я. Попри ухвалу Шевченківського суду наприкінці жовтня, йому досі не забезпечено проведення медичного огляду. Про це повідомили адвокати бізнесмена Олександр Лисак, Олег Пушкарь та Ігор Барсученко під час пресконференції.

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У зв’язку з цим адвокати просять суд змінити запобіжний захід. Проте за їхніми словами, для цього «вчиняються штучні перешкоди».

«Суд першої інстанції по сьогоднішній день (майже місяць) не направив матеріали справи до апеляційного суду, що унеможливлює розгляд апеляційної скарги», – кажуть вони.

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Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

За словами адвокатів, слідчі судді не розглядають їхні скарги на органи слідства. Зокрема, до бізнесмена також не пускають членів його родини.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

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До слова, раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.