Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Адвокати Коломойського заявили, що бізнесмен хворий

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Адвокати Коломойського заявили, що бізнесмен хворий
27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському
фото: Суспільне

Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу

У бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою, значно погіршується стан здоров'я. Попри ухвалу Шевченківського суду наприкінці жовтня, йому досі не забезпечено проведення медичного огляду. Про це повідомили адвокати бізнесмена Олександр Лисак, Олег Пушкарь та Ігор Барсученко під час пресконференції.

У зв’язку з цим адвокати просять суд змінити запобіжний захід. Проте за їхніми словами, для цього «вчиняються штучні перешкоди».

«Суд першої інстанції по сьогоднішній день (майже місяць) не направив матеріали справи до апеляційного суду, що унеможливлює розгляд апеляційної скарги», – кажуть вони.

Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

За словами адвокатів, слідчі судді не розглядають їхні скарги на органи слідства. Зокрема, до бізнесмена також не пускають членів його родини.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

До слова, раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Теги: Ігор Коломойський суд адвокат Приватбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа, яка налічує 537 станцій знаходиться у власності НАК «Нафтогаз України» та групи Приват олігарха Ігоря Коломойського
Суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському
2 листопада, 10:50
У залі засідань були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти
Справа Коломойського: суд продовжив запобіжний захід
27 жовтня, 15:57
Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи «1+1 media»
Коломойський передав корпоративні права у «1+1 media» колективу групи
26 жовтня, 12:19

Кримінал

Старший помічник заступника Залужного отримав підозру
Старший помічник заступника Залужного отримав підозру
Адвокати Коломойського заявили, що бізнесмен хворий
Адвокати Коломойського заявили, що бізнесмен хворий
СБУ викрила консулку, яка допомагала нелегалам з терористично ризикових країн переїхати до ЄС
СБУ викрила консулку, яка допомагала нелегалам з терористично ризикових країн переїхати до ЄС
У Київській області підлітки розгромили вагон потяга
У Київській області підлітки розгромили вагон потяга
СБУ затримала російську інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ під Бахмутом
СБУ затримала російську інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ під Бахмутом
Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає у тюрму
Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає у тюрму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
15K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8453
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
5394
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
4834
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо
4618
Ізраїль заявив про успішну спецоперацію у Бразилії

Новини

За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту