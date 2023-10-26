Коломойський передав корпоративні права у «1+1 media» колективу групи

Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи «1+1 media»

Рішення про передачу корпоративних прав у медіахолдингу «1+1 media» було ухвалено терміном на п’ять років

Бізнесмен Ігор Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у медіахолдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного гендиректора – Ярослава Пахольчука. Про це повідомляє ТСН.

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«Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу», – мовиться у заяві Коломойського.

У документі зазначається, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів.

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Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи «1+1 media», вирішальний вплив (контроль) залишається за Коломойським.

Як зазначили у ТСН, відповідне рішення було ухвалено терміном на п’ять років.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва розглянув питання про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Його залишили під вартою.

Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

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До слова, телеведучі та журналісти телеканалу 1+1 заявили, що готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського.

Зазначимо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями. Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.