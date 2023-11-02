Суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському
Протягом майже трьох років Приватбанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації
Центральний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі щодо повернення контролю над 245 заправками, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи «Приват» Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
Як зазначається, протягом майже трьох років Приватбанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації. АЗС були у лізингу та суборенді.
«Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки», – сказав адвокат банку.
Як зазначається, Приватбанк недоотримав від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн.
У 2019-2020 роках ПриватБанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль.
«Позивачів у таких справах, як правило, понад 50. Вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися»,– сказав адвокат.
Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингу. Але суд заборонив повертати АЗС банку.
Раніше повідомлялося, що один з ключових секторів, в якому давно представлена група «Приват». Діамант – найбільша нафто- та газовидобувна компанія «Укрнафта», 50 плюс 1 % якої належить державі, а 42 % – «Привату».
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