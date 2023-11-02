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Суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському
Мережа, яка налічує 537 станцій знаходиться у власності НАК «Нафтогаз України» та групи Приват олігарха Ігоря Коломойського
фото: rau.ua

Протягом майже трьох років Приватбанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації

Центральний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі щодо повернення контролю над 245 заправками, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи «Приват» Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Як зазначається, протягом майже трьох років Приватбанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на балансі банку з часів до націоналізації. АЗС були у лізингу та суборенді.

«Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки», – сказав адвокат банку.

Як зазначається, Приватбанк недоотримав від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн.

У 2019-2020 роках ПриватБанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль.

«Позивачів у таких справах, як правило, понад 50. Вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися»,– сказав адвокат.

Мережа АЗС Групи «Приват» складається із понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку. Формально управління мережею АЗС Привату здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом у рік.

Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингу. Але суд заборонив повертати АЗС банку.

Раніше повідомлялося, що один з ключових секторів, в якому давно представлена група «Приват». Діамант – найбільша нафто- та газовидобувна компанія «Укрнафта», 50 плюс 1 % якої належить державі, а 42 % – «Привату».

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Теги: Укрнафта адвокат Приватбанк Ігор Коломойський

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