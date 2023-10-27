Справа Коломойського: суд продовжив запобіжний захід

У залі засідань були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти

Сторона обвинувачення наполягала на подовженні тримання бізнесмена під вартою строком на два місяці

Сьогодні, 27 жовтня, Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

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Сьогодні Шевченківський районний суд у місті Києві розглядав клопотання про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Зазначимо, що сторона обвинувачення наполягала на подовженні тримання бізнесмена під вартою строком на два місяці.

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Як повідомлялося, у залі засідань були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти.

Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.