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Справа Коломойського: суд продовжив запобіжний захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Коломойського: суд продовжив запобіжний захід
У залі засідань були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти
фото з відкритих джерел

Сторона обвинувачення наполягала на подовженні тримання бізнесмена під вартою строком на два місяці

Сьогодні, 27 жовтня, Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

Сьогодні Шевченківський районний суд у місті Києві розглядав клопотання про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Зазначимо, що сторона обвинувачення наполягала на подовженні тримання бізнесмена під вартою строком на два місяці.

Як повідомлялося,  у залі засідань були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти.

Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Теги: Ігор Коломойський суд прокурор бізнесмен

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