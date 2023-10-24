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Справа Коломойського: 23 рабини об'єдналися заради порятунку мільярдера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа Коломойського: 23 рабини об'єдналися заради порятунку мільярдера
2 вересня правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями
фото з відкритих джерел

Рабини вважають, що змінити запобіжний захід Коломойському можна

До генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України у Telegram.

«Головні рабини міст і регіонів України звернулися до Генерального прокурора України Андрія Костіна з клопотанням про можливість застосування запобіжного заходу Ігорю Коломойському не пов'язаного із утриманням під вартою», – йдеться у повідомленні.

Рабини вважають, що змінити запобіжний захід можна «враховуючи видатну роль та особистий внесок Ігоря Коломойського у збереження територіальної цілісності України, стабілізацію кількох регіонів України під час та після Революції Гідності, а також проблеми зі станом здоров'я».

У листі наголошується, що у всіх фактах має повністю та об'єктивно розібратися суд.

Справа Коломойського: 23 рабини об'єдналися заради порятунку мільярдера фото 1
Справа Коломойського: 23 рабини об'єдналися заради порятунку мільярдера фото 2

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у майже 3,9 млрд грн. Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.

Теги: Ігор Коломойський Генпрокурор

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