Адвокати оскаржуватимуть рішення суду про арешт Шепелєва

Сторона захисту вважає, що справа Шепелєва «має усі ознаки політичного переслідування»

Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про взяття під варту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва. Про це заявив адвокат Денис Анікін. «Ми будемо подавати апеляцію, вважаємо рішення суду абсолютно незаконним, необґрунтованим. Ми це доводили в суді. Ми вважаємо це тиском з боку військової



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Олександр Шепелєв у суді

Сторона захисту вважає, що справа Шепелєва «має усі ознаки політичного переслідування»

Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про взяття під варту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Про це заявив адвокат Денис Анікін.

«Ми будемо подавати апеляцію, вважаємо рішення суду абсолютно незаконним, необґрунтованим. Ми це доводили в суді. Ми вважаємо це тиском з боку військової прокуратури», - підкреслив Анікін.

«Ми обґрунтовували свої доводи відповідними документами, які суд фактично не прийняв до уваги», - додав адвокат.

Він наголошує, що справа «має усі ознаки політичного переслідування».

Анікін зазначив, що суд не прийняв доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри і недопустимості доказів прокуратури.

Нагадаємо, у суботу вночі після понад 10-годинного засідання суд заарештував екс-нардепа Шепелєва на два місяці.

Перед цим суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді.

Раніше у перерві суду Головна військова прокуратура повідомила про встановлення співпраці Шепелєва з ФСБ Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я - Микола Борух.

Відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Суд над Шепелєвим розпочався у п'ятницю, 9 лютого.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють в участі у скоєнні замаху на вбивство.

Джерело: УНІАН