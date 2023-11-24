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На фронті загинув колишній політв'язень Сергій Павліченко

Діана Гасюк
glavcom.ua
На фронті загинув колишній політв'язень Сергій Павліченко
фото: Facebook/WBC Ультрас Динамо

Сергій Павліченко був бійцем 78 полку Десантно-штурмових військ ЗСУ

18 листопада 2023 року у районі села Вербове Запорізької області на фронті під час бойових дій загинув Сергій Павліченко, який був представником ультрас футбольного клубу «Динамо» з Києва та колишнім політв'язнем часів Януковича. Про це повідомили «WBC Ультрас Динамо».

Сергій Павліченко був бійцем 78 полку Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

«Відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...», – написали представники руху фанатів «Динамо».

Нагадаємо, у 2012 році Голосіївський районний суд у Києві виніс вирок Дмитру Павліченку у вигляді довічного ув'язнення, а його сина, Сергія, ув'язнили на 13 років за вбивство судді Зубкова.

Під час розгляду справи, Павліченки звернулися до тодішнього генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням розглянути кримінальну справу стосовно слідчого київської прокуратури. За їхніми словами, слідчий використовував фальсифіковані свідчення одного з ключових свідків, і також заявили про факти тортур.

Після того, як Верховна Рада України визнала Дмитра та Сергія Павличенка, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду столиці, політв'язнями, їх визнали невинними
Після того, як Верховна Рада України визнала Дмитра та Сергія Павличенка, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду столиці, політв'язнями, їх визнали невинними

Павліченки були звільнені у лютому 2014 року – на виконання постанови Верховної Ради України «Про звільнення політв'язнів», яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Протягом часу, коли Павліченки були засуджені, фанати «Динамо» проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: «свободу Павліченкам».

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Теги: звільнення амністія вирок засуджені прокурор вбивство фанати

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