На фронті загинув колишній політв'язень Сергій Павліченко

Сергій Павліченко був бійцем 78 полку Десантно-штурмових військ ЗСУ

18 листопада 2023 року у районі села Вербове Запорізької області на фронті під час бойових дій загинув Сергій Павліченко, який був представником ультрас футбольного клубу «Динамо» з Києва та колишнім політв'язнем часів Януковича. Про це повідомили «WBC Ультрас Динамо».

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Сергій Павліченко був бійцем 78 полку Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...», – написали представники руху фанатів «Динамо».

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Нагадаємо, у 2012 році Голосіївський районний суд у Києві виніс вирок Дмитру Павліченку у вигляді довічного ув'язнення, а його сина, Сергія, ув'язнили на 13 років за вбивство судді Зубкова.

Під час розгляду справи, Павліченки звернулися до тодішнього генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням розглянути кримінальну справу стосовно слідчого київської прокуратури. За їхніми словами, слідчий використовував фальсифіковані свідчення одного з ключових свідків, і також заявили про факти тортур.

Після того, як Верховна Рада України визнала Дмитра та Сергія Павличенка, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду столиці, політв'язнями, їх визнали невинними

Павліченки були звільнені у лютому 2014 року – на виконання постанови Верховної Ради України «Про звільнення політв'язнів», яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Протягом часу, коли Павліченки були засуджені, фанати «Динамо» проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: «свободу Павліченкам».