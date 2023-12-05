Намагався виїхати з країни за $15 тис.: відомий на Львівщині лікар отримав вирок

Берник у суді заявив, що у нього був тяжкий психологічний стан

Галицький районний суд Львова виніс вирок відомому львівському інфекціоністу Ігорю Бернику, який дав працівнику СБУ 15 тис. дол. для безперешкодного виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Суд призначив йому чотири роки тюремного ув’язнення. Про це пише Zaxid.net.

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Суд встановив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Берник запропонував 15 тис. дол. працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон. 23 березня 2022 року Берник передав хабар і його затримали.

У суді Берник не визнав своєї провини у дачі хабара. Він заявив, що у нього був знайомий в СБУ, якому він надавав медичну допомогу. Берник розповів, що на початку повномасштабного вторгнення вони зустрілись і він попросив оперуповноваженого допомогти у перетині кордону. Згодом вони зустрілись ще раз і працівник СБУ озвучив суму в 15 тис. дол. Берник стверджує, що він відмовився давати хабар, бо вважав, що має законні підстави для перетину кордону. Працівник СБУ наполягав, що це його єдиний шанс і тоді він погодився, позичивши 15 тис. дол. у батьків. Берник мав перетнути кордон разом із своїм знайомим – працівником СБУ та його керівником, які збирали у відрядження. Після передачі коштів лікаря затримали.

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Берник у суді заявив, що у нього був тяжкий психологічний стан і він не звернувся до правоохоронців з заявою про те, що у нього вимагають кошти. Також він заявив, що вважав, що виїздитиме за кордон законно, але заплатив за це 15 тис. дол.

Старший оперуповноважений СБУ розповів, що на початку повномасштабної війни йому зателефонував Берник та запропонував зустрітись, щоб обговорити питання перетину кордону. При зустрічі Берник сказав, що готовий заплатити 15 тис. дол. та наполегливо просив вирішити питання перетину кордону. Правоохоронець доповів про пропозицію хабара своєму керівнику. Працівник СБУ сказав Бернику, що збирається у відрядження разом з своїм керівником, до них нібито мав приєднатись і львівський лікар. Берника затримали 23 березня 2022 року після передачі 15 тис. дол. хабара – кошти він передав у авто, де перебував керівник оперуповноваженого.

Зазначається, що Берник та працівник СБУ вели переписку у WhatsApp, під час якої лікар «вкрай ініціативно схиляв» правоохоронця вирішити питання перетину кордону. На думку суду, правоохоронці не провокували Берника давати хабар, навпаки працівник СБУ попереджав його про кримінальну відповідальність.

Суддя дослідив усі матеріали справи та визнав Ігоря Берника винним у дачі хабара працівнику СБУ, призначивши йому чотири роки тюрми без конфіскації майна. 15 тис. дол., які Берник давав як хабар, конфіскують у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.

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