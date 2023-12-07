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Іспанія по-тихому вислала двох шпигунів, яких знайшла у посольстві США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанія по-тихому вислала двох шпигунів, яких знайшла у посольстві США
Посольство США у Мадриді опинилось у центрі шпигунського скандалу
фото із відкритих джерел

Американський посол у Іспанії запевнила, що не знала, що насправді відбувалось у стінах амбасади

Два агенти американських спецслужб, які працювали в посольстві США в Мадриді, були вислані з Іспанії через те, що займалися вербуванням та підкупом співробітників Національного розвідувального центру королівства (CNI). Про це пише сьогодні, 7 грудня, іспанська газета El País.

Щонайменше двох американських агентів, які працювали в посольстві США в Мадриді, було вислано з Іспанії після виявлення того факту, що двох співробітників Національного розвідувального центру королівства (CNI) було підкуплено для передачі секретної інформації Сполученим Штатам. 

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, від якої залежить робота CNI, викликала на початку осені посла США в Мадриді Джуліссу Рейносо та попросила її пояснити недоброзичливі дії з боку країни-союзника. Глава МЗС королівства Хосе Мануель Альбарес також зателефонував голові дипмісії США і повідомив її про невдоволення Мадрида. В результаті, за версією видання El País, як мінімум два американські агенти, направлені до посольства Сполучених Штатів у столиці Іспанії та безпосередньо причетні до вербування шпигунів CNI, були по-тихому вислані з Іспанії.

Операція завершилася два місяці тому, а затримання двох співробітників іспанських спецслужб відбувалась влітку. Тоді в ході внутрішньої перевірки CNI було виявлено, що підозрювані отримали доступ до секретної інформації, яка їм не була потрібна для роботи і яку вони нібито взагалі не були уповноважені знати. У ході розслідування вдалося встановити, що принаймні одного із співробітників розвідки було завербовано американськими шпигунами для передачі ним інформації в обмін на велику суму грошей.

Згідно з інформацією того ж видання, двоє залучених агентів вже були заарештовані іспанською поліцією, а один навіть потрапив до в'язниці. «Є судова процедура, і низка фактів, які були надані самим Національним розвідувальним центром», – сказала міністр Маргарита Роблес.

За версією джерел газети, американський посол запевнила, що нібито не знала що насправді відбувалось і що агенти США діяли в рамках програми, запущеної до того, як головою американської адміністрації став Джо Байден. Рейносо також вибачилася за те, що сталося, і пообіцяла співпрацю в розслідуванні.

Нагадаємо, директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей хотів закликати законодавців ухвалити рішення про продовження повноважень виконавчої влади на ведення стеження за межами США без отримання ордера. На думку Рея, відмова від таких повноважень була б рівносильною односторонньому роззброєнню у світлі загроз з боку Росії та інших країн. 

На території США діє надто велика кількість російських шпигунів. Із таким твердженням виступив керівник ФБР Крістофер Рей. «Присутність російської розвідки – а під цим я маю на увазі російських офіцерів розвідки – все ще занадто велика в Сполучених Штатах», – додав він. «І це те, з чим ми постійно стикаємось і намагаємося заблокувати, запобігти та перешкодити всіма способами».

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Теги: США міністр Іспанія посол розслідування робота вирок обмін

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