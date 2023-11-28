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Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах
До повномасштабного вторгнення «Хмельницьке ШБУ №56» за підсумками 2021 року, натендерила 5,23 млрд грн на ремонтах доріг
фото з відкритих джерел

Сфера інтересів Лабазюка – аграрний та дорожній бізнеси

Нардеп Сергій Лабазюк, якого підозрюють у підкупі топпосадовців України, є власником компанії «Ю Ар Ді», яка до липня 2022 року називалася «Хмельницьке ШБУ №56». Зокрема, до повномасштабного вторгнення фірма займала чільне місце у президентському проєкті «Велике будівництво» та за підсумками 2021 року, натендерила 5,23 млрд грн на ремонтах доріг. Порівняно з 2020-м приріст склав 2,49 млрд грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Китайська шкатулка для Мустафи Найєма. За що нардеп Лабазюк сів у СІЗО».

Сфера інтересів Лабазюка – аграрний та дорожній бізнеси, переважно у Хмельницькій області. Тут же під кінець 2020 року політик зумів узяти під контроль оновлену Хмельницьку обласну раду.

До середини січня 2022 року «Хмельницьким ШБУ №56» володіла Галина Ставчанська з Чернівців. За даними ЗМІ, жінка була тіткою Сергія Лабазюка. У червні 2023 року директором став Дениса Назімов, який позиціонував себе антикризовим керівником. Нинішнім власником фірми є нардеп Лабазюк.

За версією НАБУ, у серпні 2023 року нардеп Сергій Лабазюк звернувся до заступника глави уряду Олександра Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на суму 1 млрд грн. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії АТ «Ю Ар Ді» Дениса Назімова.

Як стверджують антикорупційні органи, після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України Сергій Лабазюк через довірену особу (свого шофера) передав Мустафі Найєму обіцяний відсоток на суму $150 тис.

За словами правоохоронців, передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші містилися у китайській шкатулці.

Нагадаємо, 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів. За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень.

Сьогодні, 28 листопада, Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Сергія Лабазюка. Згідно з ухвалою суду, нардепа взято під варту у залі суду і мають доправити до столичного СІЗО. Арешт діє до 21 січня. Разом з тим суд призначив заставу у розмірі 40,2 млн грн.

Читайте також: Китайська шкатулка для Мустафи Найєма. За що нардеп Лабазюк сів у СІЗО (документи)
Теги: дороги депутат Сергій Лабазюк Вищий антикорупційний суд велике будівництво

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