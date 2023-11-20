Справа «Укроборонпрому»: ВАКС заочно заарештував Гладковського-молодшого
Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Сьогодні, 20 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО, підозрюваному у справі про заподіяння майже 13 млн грн збитків «Укрспецекспорту». Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») збитків на майже 13 млн грн, а саме особі, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України», – ідеться в повідомленні.
САП не називає ім'я фігуранта, однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про Ігоря Гладковського. За інформацією прокуратури, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
До відома, у квітні 2021 року САП вручила обвинувальний акт ІгоруГладковському.
У травні Апеляційна палата ВАКС я скерувала до Солом'янського районного суду Києва справу проти проти Ігоря Гладковського, який є сином колишнього першого заступника секретаря РНБО і власника корпорації «Богдан» Олега Гладковського.
Гладковський-молодший є фігурантом справи ТОВ «Оптимумспецдеталь» і підозрюється у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу).
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