Апеляційний суд вдесятеро зменшив заставу столичному адвокату Носову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила Носову розмір застави до 1 млн 211 тис. грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 червня вдесятеро зменшила заставу столичному адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ. Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що після розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 06.06.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 12 млн грн до Олексія Носова, який підозрюється у пропозиції надати неправомірну вигоду представникам органів досудового розслідування у розмірі $200 тис., колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги захисників та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 1 млн 211 тис. грн.

Нагадаємо, адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову повідомлено про підозру у спробі дати хабаря. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі $200 тис. дол. США.

Як раніше писав «Главком», Носова є партнером та адвокатом у юридичній фірмі «Міллер», яку заснував громадський діяч, юрист, воїн ЗСУ – Масі Найєм.

До слова, за даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» Це у 1,6 раза більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.