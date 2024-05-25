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На Франківщині хотіли мобілізувати чоловіка із викривленими руками: чим усе закінчилось

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Франківщині хотіли мобілізувати чоловіка із викривленими руками: чим усе закінчилось
Чоловік мав серйозні хвороби, але його визнали обмежено придатним
фото з відкритих джерел

Чоловіка визнали обмежено придатним, проте він ухилився від призову

В Івано-Франківській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. У підсудного виявили викривлення рук та хворобу хребта, проте з цими захворюваннями його визнали обмежено придатним до військової служби. Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, у грудні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до мобілізації. Згодом йому вручили «бойову» повістку, проте чоловік ухилився від призову.

На суді житель Прикарпаття провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що «проживає сам, дружини, дітей та батьків немає. Крім того зазначив, що має хворобу, пов’язану з хребтом, внаслідок чого йому викрутило пальці обох рук та лікарями на ВЛК рекомендовано зробити операцію на обидві руки. Фізично працювати йому дуже важко. У вчиненому розкаюється, просив його суворо не карати».

Суд встановив, що він має діагнози: долонний фаціальний фіброматоз обох кистей (Дюпюітрена). Тендовагініт. Вторинна дистальна невропатія лівої кисті. Аномалія розвитку: гіпоплазія правої нирки з помірним порушенням функції. Лівобічний сколіоз І ст. грудного відділу хребта, міжхребцевий остеохондроз, деформуючий спондильоз І ст. поперекового відділу без порушення функцій хребта; потребує стаціонарного лікування та оперативного втручання, що підтверджується довідкою КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Обертинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області № 127 від 13.05.2024 року.

Вирок суду
Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до  року пробаційного нагляду.

Як повідомляв «Главком», 18 травня набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно з ним, усі призовники, військовозобов’язані та резервісти протягом 60 днів мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК.

17 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

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Теги: чоловік суд Івано-Франківщина мобілізація закон Володимир Зеленський президент

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