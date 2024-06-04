Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис.: деталі гучної справи

НАБУ: Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн

Юридична компанія Масі Найєма одразу оголосила про розрив відносин із адвокатом

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі $200 тис. дол. США. Про це повідомляє НАБУ.

«Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ не зазначили, хто підозрюється у хабарництві, проте згодом стало відомо, що справа стосується Олексія Носова. Він є партнером та адвокатом у юридичній фірмі «Міллер», яку заснував громадський діяч, юрист, воїн ЗСУ – Масі Найєм.

На своїй сторінці у Facebook Найєм відреагував на новину про викриття Носова. За словами Найєма, він відійшов від управління компанією ще на початку повномасштабного вторгнення, але «закон має бути один для всіх».

«Мені боляче. Навіть поки це слідча версія. Але закон має бути один для всіх не лише на словах. Зрештою, саме за такі цінності ми й воюємо. Усі крапки розставимо після перемоги. Боляче», – написав Масі Найєм.

У юридичній фірмі «Міллер» також відразу опублікували допис, щодо початку слідчих дій стосовно Олексія Носова. За словами юристів компанії, фірма будується на принципах чесності у відносинах з клієнтами та державою, тож там «не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії».

«Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню», – йдеться у дописі компанії на Facebook.

Там також додали, що працівники фірми «Міллер» не будуть виступати захисниками підозрюваного ані публічно, ані у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, адвокат та герой війни проти Росії Масі Найєм озвучив свою позицію щодо арешту президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який є його клієнтом. Юридична компанія «Міллер», власником якої є Масі Наєм, займається захистом Павелка у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні.

До слова, НАБУ засекретило справи Найєма і Кубракова.