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Російська влада вигадала, як позбавити опозиціонера Яшина побачення з батьками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російська влада вигадала, як позбавити опозиціонера Яшина побачення з батьками
Яшин вважає, що у такий спосіб адміністрація колонії вирішила зірвати його зустріч із батьками
фото Ілля Яшин, Telegram

За словами Яшина, формальним приводом стало те, що він залишив спальне місце в бараку нібито на три хвилини пізніше за встановлений час.

Опозиційного російського політика Іллю Яшина, який перебуває у колонії у Смоленській області, відправили на 15 діб у штрафний ізолятор. Про це повідомляється у його телеграм-каналі.

За словами Яшина, формальним приводом стало те, що він залишив спальне місце в бараку нібито на три хвилини пізніше за встановлений час. Політик вважає, що у такий спосіб адміністрація колонії вирішила зірвати його зустріч із батьками.

«Триденне побачення мало розпочатися у понеділок. Але у п'ятницю мене закрили в ШІЗО, що виключає спілкування із сім'єю. Спеціально дочекалися вечори п'ятниці, щоб до мене вже не зміг приїхати адвокат та попередити рідних. Тобто не просто зірвали побачення, а зробили так, щоб батько з мамою відмахали 300 км із сумками та біля воріт колонії почули, що їхній син у карцері і треба їхати назад», – йдеться у дописі. 

Політик назвав дії адміністрації «підлістю». Він вважає, що на нього намагаються посилити тиск.

«Але питання до адміністрації: до чого тут моя мама? Вона не політик, чи не опозиційний діяч. Навіщо ви з неї знущаєтеся? Ви розумієте, що караєте більше її, ніж мене? Ви – люди, які вважають себе чоловіками, які з гордістю носять погони. Це чоловіча поведінка? Довести до сліз жінку, яка приїхала до тюрми до сина? Як вам не соромно», – заявив Яшин.

Яшин також повідомив, що в колонії у нього вилучили усі книги, крім Біблії, два тижні не передають листи, регулярно обшукують, а також забрали рушник, куплений у табірному магазині.

Він зазначив, що у ШІЗО настільки холодно та сиро, що «вночі йде пара з рота». «У їхній владі замурувати мене в бетонному мішку, позбавити побачень і книг, годувати смердючою баландою. А в моїх силах чинити опір тиранії, мотивувати своїм прикладом інших і голосно говорити: Путін – вбивця, його місце за ґратами, агресія проти України – військовий злочин, армія має повернутися додому, Росія має бути вільною», – резюмував російський опозиціонер. 

Нагадаємо, у Росії суд визнав 77-річного вченого Анатолія Маслова, який вивчав гіперзвукові технології, винним у передачі даних, які містять держтаємницю. Новосибірського фізика засудили до 14 років колонії за звинуваченням у держзраді. Маслов був головним науковим співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук (РАН), його затримали у липні 2022 року.

Щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за 2023 рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.

Науковці попередили, що кримінальні справи ризикують підірвати прогрес Росії в гіперзвукових технологіях і стверджують що ніякої державної зради не було, адже науковців ретельно перевіряли. 

У Кремлі бачили звернення російських учених на підтримку своїх колег, заарештованих за підозрою у держзраді. Відомо, що до арешту вони займалися розробкою гіперзвукової ракети. Про це 17 травня заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що спецслужби працюють, а затриманих можуть визнати винними лише за рішенням суду. Попри слова Пєскова, фахівці з аеродинаміки російського Інституту теоретичної та прикладної механіки можуть провести за гратами до кінця життя за, нібито, надуманими владою звинуваченнями.

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Теги: росія путін агресія політика адвокат опозиція росіяни

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