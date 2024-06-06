Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори

До виборів судовий процес у справі проти Трампа не відбудеться

Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена. Про це пише MSNBC.

Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень.

Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.

«Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати», – йдеться у повідомленні.

Причиною призупинення стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.

Дональда Трампа, 18 членів його команди та місцевих однопартійців-республіканців звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року. Усі вони відкидають звинувачення.

Апеляційний суд Джорджії за процедурою має час на ухвалення рішення до середини березня наступного року – до цього часу президентські вибори вже чотири з половиною місяці як пройдуть.

Команда адвокатів Трампа за бажанням зможе оскаржити рішення апеляційного суду у верховному суді штату.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «не проти» відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

На питання про можливе покарання, яке йому можуть присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: «Я не проти».

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, у разі свого обрання на пост президента Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна (мільйонер, що гвалтував молодих дівчат; скоїв самогубство через місяць після ув'язнення, - ред.).