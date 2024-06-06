Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату, з'явився в середу
фото: Reuters

До виборів судовий процес у справі проти Трампа не відбудеться

Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена. Про це пише MSNBC.

Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень.

Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.

«Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати», – йдеться у повідомленні.

Причиною призупинення стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.

Дональда Трампа, 18 членів його команди та місцевих однопартійців-республіканців звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року. Усі вони відкидають звинувачення.

Апеляційний суд Джорджії за процедурою має час на ухвалення рішення до середини березня наступного року – до цього часу президентські вибори вже чотири з половиною місяці як пройдуть.

Команда адвокатів Трампа за бажанням зможе оскаржити рішення апеляційного суду у верховному суді штату.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «не проти» відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

На питання про можливе покарання, яке йому можуть присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: «Я не проти».

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, у разі свого обрання на пост президента Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна (мільйонер, що гвалтував молодих дівчат; скоїв самогубство через місяць після ув'язнення, - ред.). 

Читайте також: 

Теги: суд політика Дональд Трамп вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визначив суму відшкодування Маріупольській міськраді у 14 млн євро
Маріупольська міськрада виграла позов проти Росії
6 травня, 19:26
Трампа визнано винним у порушенні заборони на публікацію у соцмережах інформації про суд
Суддя може відправити Трампа у в'язницю до закінчення судового процесу
7 травня, 05:38
Найбільше м'яса споживають в Ірландії, Кіпрі, Португалії та Іспанії
Європейці відмовляються від споживання м'яса: дані дослідження
8 травня, 16:23
Уночі в Харкові пролунала серія вибухів
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49
Як повідомив Офіс генпрокурора, наразі триває комплекс слідчих дій та призначено судові експертизи у справі загибелі захисників
Загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі: Генпрокуратура дала роз'яснення у справі
29 травня, 21:26
Литва буде проводити ще один тур виборів на посаду очільника держави
На Литву очікує другий тур виборів президента
13 травня, 07:51
Євген Борисов під час війни збагатився на понад 142 млн грн
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
30 травня, 18:04
У Ірані буде новий президент
Після смерті Ібрахіма Раїсі в Ірані стартували президентські перегони
30 травня, 11:25
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та його дружина Бегонья Гомес потрапили у судовий скандал
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
Вчора, 11:06

Політика

Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Суд відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Спікер Джонсон підтримав зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США
Спікер Джонсон підтримав зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США
Путін перейшов до прямих погроз союзникам України
Путін перейшов до прямих погроз союзникам України
Росія пригрозила бити по французьких інструкторах в Україні: Париж відреагував
Росія пригрозила бити по французьких інструкторах в Україні: Париж відреагував
Ексочільника Генштабу Молдови, якого підозрюють у роботі з РФ, відсторонено від роботи в ООН
Ексочільника Генштабу Молдови, якого підозрюють у роботі з РФ, відсторонено від роботи в ООН
Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ
Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
18K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
17K
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
17K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
12K
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?
11K
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua