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Вищий антикорупцій суд стягнув у дохід України два російські літаки АН-148

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вищий антикорупцій суд стягнув у дохід України два російські літаки АН-148
«Ільюшин Фінанс Ко.» входить до складу російської державної корпорації «Ростех»
фото з відкритих джерел

Російська компанія системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та підтримує агресії проти України

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російської компанії «Ільюшин Фінанс Ко.». Згідно з рішенням, у дохід держави буде стягнуто два пасажирські літаки Ан-148, які належали фірмі. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Відомство зауважило, що «Ільюшин Фінанс Ко.» входить до складу російської державної корпорації «Ростех» та відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків. Вона забезпечує функціонування стратегічно важливої для Росії галузі авіаперевезень.

Як повідомляє Міністерство юстиції, згадана фірма системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні її агресії проти України.

«В умовах переорієнтації авіації РФ на внутрішніх виробників та спрямованість на підтримку функціонування сектору авіаційних перевезень за рахунок літаків вітчизняного виробництва, «ІФК», як передовий лізингодавець у РФ, відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України», – інформує пресслужба відомства.

Нагадаємо, через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії Росії S7 нібито навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320.

Раніше в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай. Під час обслуговування літака A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай повітряне судно отримало ушкодження при зіткненні з автомобілем технічної служби. Рейс скасували. 

До слова, російський виробник військових і цивільних літаків «Іркут», який минулого літа перейменувався на «Яковлєв», входить до російського державного оборонного конгломерату «Ростех» успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року. За цей час він закупив за кордоном військового обладнання на суму майже $500 млн.

Теги: літак Міністерство юстиції Вищий антикорупційний суд росія

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