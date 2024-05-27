Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа Князєва: із судді знято електронний браслет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Князєва: із судді знято електронний браслет
Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
фото: з відкритих джерел

ВАКС продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на суддю

З колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, знято електронний браслет. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Так, колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву. Він має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон.

Водночас ексголову Верховного Суду звільнили від обов’язку носити електронний браслет.

«Як стверджував прокурор в судовому засіданні, Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжувати обов'язки. Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозруКнязєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. 

Читайте також: Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату? 
Теги: Всеволод Князєв суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні 2023 року детективи завітали до Князєва додому та викрили його на масштабній корупції у Верховному Суді
Квартира на Печерську – 1000 грн за місяць. «Маленький» подарунок верховному судді Влада і гроші
21 травня, 16:08
Літера «Z» з'явилася на території двох храмів УПЦ МП у Київській області
На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП
17 травня, 09:13
Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
16 травня, 21:00
Протягом 2008–2014 років Нацбанк надав Приватбанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн
Коломойський програв ще один суд у справі Приватбанку
16 травня, 20:31
Обвинувачений у рамках покарання має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки»
Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
13 травня, 18:02
У Києві молодики влаштовували вечірки з наркотиками та ґвалтуванням
Один з організаторів «п’яних вечірок» у столиці вийшов з-під варти під заставу
10 травня, 09:15
Під час засідання апеляційний суд заслухав Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
9 травня, 18:49
У разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема носити електронний браслет
Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра Сольського
9 травня, 09:27
Депутатам Київської міськради та помічнику депутата загрожує 10 років ув'язнення
Перед судом постануть депутати Київради за ухилення від військової служби
3 травня, 14:12

Події в Україні

Справа Князєва: із судді знято електронний браслет
Справа Князєва: із судді знято електронний браслет
«Метінвест» розробив проєкт відбудови мікрорайону у Бахмуті
«Метінвест» розробив проєкт відбудови мікрорайону у Бахмуті
Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають
Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають
Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Удар по гіпермаркету в Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі
Удар по гіпермаркету в Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі
Замах на Зеленського, Буданова і Малюка: The Times дізналась, як СБУ зірвала плани Кремля
Замах на Зеленського, Буданова і Малюка: The Times дізналась, як СБУ зірвала плани Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
21K
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
14K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
9778
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
8978
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
8891
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії

Новини

Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua