Справа Князєва: із судді знято електронний браслет

ВАКС продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на суддю

З колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, знято електронний браслет. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Так, колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву. Він має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон.

Водночас ексголову Верховного Суду звільнили від обов’язку носити електронний браслет.

«Як стверджував прокурор в судовому засіданні, Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжувати обов'язки. Сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність ризиків.

Щодо браслету, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозруКнязєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.