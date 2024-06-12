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Богдан Львов програв апеляцію в поновленні на посаду судді Верховного суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Богдан Львов програв апеляцію в поновленні на посаду судді Верховного суду
5 вересня 2022 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що у Богдана Львова є російський паспорт
фото з відкритих джерел

Суд підтвердив законність звільнення Львова на підставі листа СБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. Про це повідомляє фундація Dejure

Зокрема, суд підтвердив законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства Російської Федерації.

«Щойно, 12 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні Богдана Львова у штаті Верховного Суду. Колегія суддів за головування Андрія Кучми підтвердила законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ і ухвалила рішення на користь України, а не Росії», – йдеться в повідомленні.

Водночас Богдан Львов ще може подати касаційну скаргу щодо цього рішення суді. Також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з цього питання.

Нагадаємо, Апеляційний суд у четвер, 25 квітня, розглядав оскарження Верховного Суду щодо поновлення на посаді судді Богдана Львова, в якого СБУ виявила російський паспорт. До зали Шостого апеляційного адмінсуду Львов прийшов у патріотичному світшоті з надписом «I’m Ukrainian» (Я українець).

Згодом Шостий апеляційний адміністративний суд 25 квітня оголосив перерву до 30 травня у розгляді справи щодо поновлення судді Богдана Львова на посаді у Верховному Суді. Раніше журналісти-розслідувачі знайшли в нього російське громадянство.

Як відомо, 5 вересня 2022 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що у заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова є російський паспорт. Тоді сам суддя стверджував, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів і каже, що це, ймовірно, є спробою його дискредитувати.

До слова, Шостий апеляційний адміністративний суд 12 лютого відкрив провадження за скаргою Верховного суду, який не погоджується з рішенням щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. 

Зауважимо: якщо апеляційний суд відмовить Верховному Суду і залишить незмінним рішення Київський окружного адмінсуду, це означатиме, що Богдан Львов має бути поновлений на посаді судді з початку жовтня 2022 року, коли його було звільнено. Крім цього, він має отримати відповідну компенсацію.

Як повідомляв «Главком», 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Це рішення поки не набуло чинності.

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Теги: суд Верховний Суд України суддя СБУ паспорт

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