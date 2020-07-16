  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Баканов: РФ використовує кримінал для дестабілізації ситуації в Україні

    • Розсилка
    Глава СБУ Іван Баканов - Баканов: РФ використовує кримінал для дестабілізації ситуації в Україні
    Глава СБУ Іван Баканов
    Фото: Главком

    Спецслужби «недружньої нам країни» постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні

    Російська Федерація для розхитування ситуації в Україні використовує дії криміналітету.

    Про це на нараді в Офісі генпрокурора заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

    «Ми розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні. У тому числі з використанням кримінальних елементів», - заявив Баканов.

    Як приклади він навів попередження підриву торгового центру в Харкові, а також госпіталю і цистерн з аміаком на території хімічного заводу в Сєвєродонецьку.

    Нагадаємо, напередодні Баканов заявив, що СБУ за пів року попередила три теракти.

    До слова, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.

    У поліції тоді зазначили, що «явних ознак насильницької смерті не було». Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

    За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.

    Згодом ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного. 

    16 липня Баканов розповів про затримання підозрюваних.

    Росія СБУ кримінал Україна Іван Баканов Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ