Баканов: РФ використовує кримінал для дестабілізації ситуації в Україні
Спецслужби «недружньої нам країни» постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні
Російська Федерація для розхитування ситуації в Україні використовує дії криміналітету.
Про це на нараді в Офісі генпрокурора заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.
«Ми розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні. У тому числі з використанням кримінальних елементів», - заявив Баканов.
Як приклади він навів попередження підриву торгового центру в Харкові, а також госпіталю і цистерн з аміаком на території хімічного заводу в Сєвєродонецьку.
Нагадаємо, напередодні Баканов заявив, що СБУ за пів року попередила три теракти.
До слова, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.
У поліції тоді зазначили, що «явних ознак насильницької смерті не було». Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.
Згодом ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.