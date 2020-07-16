Баканов: РФ використовує кримінал для дестабілізації ситуації в Україні



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Глава СБУ Іван Баканов Фото: Главком

Спецслужби «недружньої нам країни» постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні

Російська Федерація для розхитування ситуації в Україні використовує дії криміналітету.

Про це на нараді в Офісі генпрокурора заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

«Ми розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні. У тому числі з використанням кримінальних елементів», - заявив Баканов.

Як приклади він навів попередження підриву торгового центру в Харкові, а також госпіталю і цистерн з аміаком на території хімічного заводу в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, напередодні Баканов заявив, що СБУ за пів року попередила три теракти.

До слова, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.

У поліції тоді зазначили, що «явних ознак насильницької смерті не було». Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.

Згодом ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.

16 липня Баканов розповів про затримання підозрюваних.