Батюшка Московської церкви хотів у човні втекти за кордон, проте щось пішло не так

Прогулянка ставком обійшлася «паломникам» у 4000 доларів з кожного

Клірик московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври спробував разом із псевдо священими у рясах незаконно перетнути кордон з Молдовою, але всіх їх затримали прикордонники після того, як «перевізники» їх ошукали. Про це інформує ДПСУ у Telegram.

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«Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Двоє «батюшок» виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-печерської Лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися несправжніми. Вони покатали «новонавернених» човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі.

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Прогулянка ставком обійшлася «паломникам» у 4000 доларів з кожного. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити «туристам», що «Україна – не Молдова» і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Раніше повідомлялося, що щоб завадити переходу вірян у православну церкву Московський патріархат придумав нову аферу – у громад буквально крадуть храми. Їх переоформлюють на благодійні фонди, приватні компанії, та просто дарують родичам. Так, без святині лишилася громада села Проців на Київщині, тож місцеві мусять молитися на вулиці.