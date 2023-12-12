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Батюшка Московської церкви хотів у човні втекти за кордон, проте щось пішло не так

Діана Гасюк
glavcom.ua
Батюшка Московської церкви хотів у човні втекти за кордон, проте щось пішло не так
Клірик церкви московського патріархату разом з псевдо священниками намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою
фото: Telegram/ ДПСУ

Прогулянка ставком обійшлася «паломникам» у 4000 доларів з кожного

Клірик московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври спробував разом із псевдо священими у рясах незаконно перетнути кордон з Молдовою, але всіх їх затримали прикордонники після того, як «перевізники» їх ошукали. Про це інформує ДПСУ у Telegram.

«Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Двоє «батюшок» виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-печерської Лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися несправжніми. Вони покатали «новонавернених» човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі.

Прогулянка ставком обійшлася «паломникам» у 4000 доларів з кожного. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити «туристам», що «Україна – не Молдова» і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Раніше повідомлялося, що щоб завадити переходу вірян у православну церкву Московський патріархат придумав нову аферу – у громад буквально крадуть храми. Їх переоформлюють на благодійні фонди, приватні компанії, та просто дарують родичам. Так, без святині лишилася громада села Проців на Київщині, тож місцеві мусять молитися на вулиці.

Теги: Московська церква в Україні Україна громада Молдова прикордонники

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