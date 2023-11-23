Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
Атака була на корабель проєкту «Серна»
У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки українських морських дронів загинув командир катера Чорноморського флоту Денис Нікітін. Про це повідомляє Telegram-канал «Чорноморський козачий округ».
«Рятуючи свій корабель від попадання дрона, старший мічман героїчно загинув», – пишуть у РФ.
Зазначається, що атака була на корабель проєкту «Серна».
Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.
Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.
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