Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера

Атака була на корабель проєкту «Серна»

У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки українських морських дронів загинув командир катера Чорноморського флоту Денис Нікітін. Про це повідомляє Telegram-канал «Чорноморський козачий округ».

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«Рятуючи свій корабель від попадання дрона, старший мічман героїчно загинув», – пишуть у РФ.

Зазначається, що атака була на корабель проєкту «Серна».

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Малий десантний корабель класу «Серна» – має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Йшлося про катери проєкту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.