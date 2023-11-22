«Скіфське золото» повертається в Україну

З 2014 року «Скіфське золото» експонувалося на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах

За даними ЗМІ, борг за зберігання предметів складає близько 100 тис. євро

Міністерство культури України та Музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення «Скіфського золота». При цьому платню за дев'ять років його зберігання з України не братимуть. Про це повідомляє Мінкульт.

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Раніше ЗМІ із посиланням на Національний музей історії України повідомляли, що борг за зберігання предметів складає близько 100 тис. євро.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський». З 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

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«Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «Скіфське золото», додому в Україну», – повідомив в.о. міністра Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, влітку Верховний суд Нідерландів остаточно зобов'язав музей Алларда Пірсона передати кримські артефакти Києву. На цей час вже ведеться підготовка до транспортування «Скіфського золота» в Україну.

Ще влітку 2013-го кримська експозиція «Скіфського золота» вирушила на гастролі по музеях Європи. 6 лютого 2014 року у музеї Алларда Пірсона у Нідерландах відкрилася експозиція «Крим – золотий острів в Чорному морі», присвячена готам, сарматам та скіфам.

Виставка складалася з 584 експонатів страховою вартістю під 13 млн євро (11,4 млн євро – київська частина, 1,4 млн євро – кримська частина). Через те, що в березні 2014 року Росія окупувала Крим, в Україну повернулися лише експонати з київського музею.Речі з кримських музеїв залишалися у Нідерландах.

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Згодом Росія заявила свої права на Кримські скарби. Утім в договорі про виставку було вказано, що власником експонатів є Україна. Окупаційна влада почала багаторічну судову тяганину.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» для продажу в ЄС.