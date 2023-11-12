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Ситуація на кордоні з Польщею погіршується: скільки вантажівок у черзі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ситуація на кордоні з Польщею погіршується: скільки вантажівок у черзі
Польські перевізники заблокували рух вантажного транспорту у напрямку трьох пунктів пропуску з Україною
фото з відкритих джерел

На виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок

На українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску через блокаду з боку польських перевізників на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, черги лише ростуть, більшість вантажівок стоять на напрямку пункту пропуску «Ягодин» – понад 50%, інші на пунктах пропуску «Рава-Руська» і «Краківець».

«На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхів: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, – це пункт пропуску «Краківець», – зазначив речник.

Демченко нагадав, що завтра, 13 листопада, має відбутися зустріч представників України та Польщі з цього питання.

Нагадаємо, у суботу, 11 листопада, український водій фури, який хотівперетнути пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин», помер у своїй вантажівці.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 13 листопада, проведе перемовини на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Зазначимо, що перевізники досі протестують на польсько-українському кордоні і черги з вантажівок стають дедалі довшими. До прикладу, вчора черга в Дорогуську збільшилася приблизно з 39 до 50 год – там стояли 900 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.

 

Теги: черга Андрій Демченко водій акція прикордонники

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