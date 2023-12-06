Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села

Священник УПЦ МП подарував святиню своїй сестрі

Щоб завадити переходу вірян у православну церкву Московський патріархат придумав нову аферу – у громад буквально крадуть храми. Їх переоформлюють на благодійні фонди, приватні компанії, та просто дарують родичам. Так, без святині лишилася громада села Проців на Київщині, тож місцеві мусять молитися на вулиці. Про це повідомляють «Факти».

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«Усім селом, всією громадою збирали гроші для будівництва церкви. Всі ми безвідмовно давали, йшли допомагали, будували», – кажуть місцеві. Та нині жителям села Проців на Київщині молитися доводиться просто неба, біля каплички. Місцеві стверджують, храм у громади вкрав настоятель – архімандрит Московського патріархату Феогност.

Відректися від РПЦ і перейти в православну церкву України село намагалося ще 2019, коли ПЦУ отримала Томос про автокефалію. Та священник був категорично проти. Після повномасштабного вторгнення Росії молитися в московській церкві більшість селян остаточно відмовилася.

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На початку Червня жителі Процева провели збори громади. На них зібрали підписи за перехід до ПЦУ. У жовтні релігійну громаду остаточно переоформили. Але люди дізналися шокуючу інформацію. Храм, який офіційно був у власності громади, більше їй не належить.

Храм на честь святого Архістратига Михаїла фото з відкритих джерел

Згідно з витягом із Держреєстру речових прав, церкву настоятель спершу пожертвував своїй сестрі, – Оксані Юраш. А потім вона передала її щойноствореному благодійному фонду «Криниця добра». Керівником якого і є настоятель Феогност. Та коментувати оборудку архімандрит відмовляється.

Жителі Процева зазначають, голова ОТГ Любов Чешко ігнорує волю громади й саме вона допомогла священнику з махінацією, тому перенесла збори щодо переходу до ПЦУ.

Голова ОТГ каже, збори справді перенесла на прохання священника, але й уявити не могла, що йому це необхідне для крадіжки церкви. «Коли ми дізналися, я зразу зателефонувала священнику, щоб спитати чи це правда. Він каже правда. Питаю на основі чого, чого не повідомили. Я передзвонила в СБУ, зразу того ж дня, як стало відомо. Ми думаємо також написати в поліцію листа», – запевняє голова ОТГ Любов Чешко.

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Мешканці Процева звернулися до суду. Вони сподіваються на справедливе рішення, але на це може піти багато часу. Тож святкувати Різдво Христове місцевим ніде, адже влада не знайшла інше приміщення для святині. Мешканці села на Київщині закликають Верховну Раду ухвалити закон про заборону діяльності релігійних організацій і з центром управління у Росії.

До слова, понад 90% буковинців мають православне віросповідання, проте більшість з них – усе ще є прихильниками УПЦ МП. Священник ПЦУ вважає, що Буковина стала антилідеркою з кількості громад УПЦ МП з різних причин. Зокрема однією з них є те, що очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій Березовський родом з Чернівецької області. Як наголосив священнослужитель, представники московського патріархату створили культ шанування митрополита Онуфрія як живого святого.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році обидва столичні суди дійшли однозначних висновків: релігійна структура, яка називає себе Українська православна церква (і вимагає, аби до цієї назви навіть не додавали уточнення «Московського патріархату») попри все таки входить до складу Російської православної церкви! Варто наголосити: ухвалення доленосного судового рішення відбувалося вже на другому році загарбницького повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою апеляційна інстанція наприкінці осені підтвердила законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Поки що законопроєкт був ухвалений у першому читанні. Рішення підтримали 267 народних обранців. За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

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Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою щодо схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною».