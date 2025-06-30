Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми
Суд дозволив передати в дохід держави все майно митрополита Луганської єпархії УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України

До 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії Московської церкви Василя Поворознюка. Він співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки.

Феміда дозволила конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно. Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України. Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання «круглого столу» у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа. Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк прокоментував питання викриття зрадників та агентів РФ, зокрема, зупинившись на боротьбі з так званими «агентами в рясах». За його словами, СБУ документує злочини осіб, які підтримують агресора, незалежно від їхнього статусу.

До слова, на нараді архієреїв УПЦ МП, що відбулася після богослужіння на третю річницю Собору у Феофанії, не було прийнято жодного рішення щодо розриву зв’язків з Російською православною церквою та спрямування звернення до предстоятелів Помісних Церков щодо визнання автокефалії УПЦ МП.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єрмак: Справи просуваються дуже добре
Єрмак заявив про нові «сюрпризи» для Росії
23 червня, 18:46
За словами глави СБУ, саме системна робота української спецслужби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка
Замах на Стерненка. Генерал СБУ Малюк розкрив деталі гучної спецоперації
23 червня, 15:37
Росіяни хотіли вбити Дениса Єрмака за допомогою вибухового пристрою
Під час перемовин у Стамбулі Росія готувала вбивство брата Єрмака. СБУ розкрила подробиці
23 червня, 15:29
Каденція Тараса Кременя ще триває, але на його посаду вже підібрали претендента
Відібрало мову. Хто змінить Тараса Кременя на посаді уповноваженого з захисту державної мови? Скандал
21 червня, 19:10
Претенденти на українське громадянство проходитимуть перевірку СБУ
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
19 червня, 10:13
У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка
У Львові правоохоронці проведуть посилену перевірку громадян та авто
12 червня, 06:15
Агент під прикриттям обіймав посаду водія-помічника та увійшов у довіру до Сівковича
Таємний агент СБУ розповів, як проник в офіс топпосадовця часів Януковича Сівковича
11 червня, 18:42
Президент України також повідомив, що спецслужби під час цієї операції «використовували лише нашу зброю»
Зеленський розповів про російських водіїв в операції «Павутина»
7 червня, 11:26
Диктатор РФ підтвердив зацікавленість у нібито досягненні миру з Україною політико-дипломатичним шляхом
Путін провів розмову із новим Папою Римським: попросив захисту УПЦ МП
4 червня, 20:40

Кримінал

Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми
Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми
Тернополянка, яка вбила свою дворічну дитину, не потрапить до в'язниці
Тернополянка, яка вбила свою дворічну дитину, не потрапить до в'язниці
На Хмельниччині суд покарав батьків підлітків, які вбили птаха
На Хмельниччині суд покарав батьків підлітків, які вбили птаха
Шахраї почали маскуватись під перевізників: поліція попереджає про нову схему
Шахраї почали маскуватись під перевізників: поліція попереджає про нову схему
Харків: суд покарав чоловіка, який жбурнув гранату в салон автомобіля
Харків: суд покарав чоловіка, який жбурнув гранату в салон автомобіля
На Львівщині чоловік накинувся з ножем на сестер, матір і сусідку: дві жінки загинули
На Львівщині чоловік накинувся з ножем на сестер, матір і сусідку: дві жінки загинули

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
117K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
72K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
20K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
19K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua