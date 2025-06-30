Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми

Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України

До 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії Московської церкви Василя Поворознюка. Він співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки.

Феміда дозволила конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно. Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України. Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання «круглого столу» у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа. Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк прокоментував питання викриття зрадників та агентів РФ, зокрема, зупинившись на боротьбі з так званими «агентами в рясах». За його словами, СБУ документує злочини осіб, які підтримують агресора, незалежно від їхнього статусу.

До слова, на нараді архієреїв УПЦ МП, що відбулася після богослужіння на третю річницю Собору у Феофанії, не було прийнято жодного рішення щодо розриву зв’язків з Російською православною церквою та спрямування звернення до предстоятелів Помісних Церков щодо визнання автокефалії УПЦ МП.