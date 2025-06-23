Під час перемовин у Стамбулі Росія готувала вбивство брата Єрмака. СБУ розкрила подробиці

Денис Єрмак наразі служить в ГУРі, в Іноземному легіоні, снайпер

Російська Федерація планувала підірвати брата глави Офісу президента Дениса Єрмака, який несе службу в Головному управління розвідки. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами очільника СБУ, росіяни хотіли вбити Єрмака за допомогою вибухового пристрою, коли той мав повернутися з бойового розпорядження. Виконавцем злочину мав стати харківʼянин, вів спостереження за братом глави Банкової 14-річний хлопець.

«Приїхав в Київ, орендував квартиру. Нам вдалося, поки він купував всі необхідні компоненти, поставити відео і аудіо контроль у квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього вдалося зробити технічне проникнення до його телефону, де ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях управляли всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він «накрутив», була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор», – каже Малюк.

Як зазначив глава СБУ, виконавець мав подзвонити у двері та передати посилку. «Це класична схема використання «втемну». Виконавець купив два телефони, один з телефонів був приєднаний до вибухівки. В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима», – каже він.

За словами Малюка, росіяни дуже поспішали, аби ліквідувати брата глави Банкової. Вони хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня.

«Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали», – пояснив керівник Служби безпеки.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вже цього тижня може бути визначено дату нового раунду переговорів між Україною та Росією.