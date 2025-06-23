Замах на Стерненка. Генерал СБУ Малюк розкрив деталі гучної спецоперації

Василь Малюк: «Ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили»

Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк розкрив деталі спецоперації, яка дозволила запобігти вбивству відомого українського волонтера Сергія Стерненка. За словами Малюка, попри те, що ФСБ випереджала українські спецслужби, системна робота СБУ дозволила перекрити загрозу. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Василь Малюк розповів, що СБУ заздалегідь отримала інформацію про підготовку замаху на Стерненка. Для забезпечення його безпеки, волонтера запросили до СБУ, де «проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону».

Ключовий момент стався 2 травня. Малюк детально описав події того ранку: «Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник – цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник Центр спеціальних операцій «А». І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двох рук жіночка, яка, на перший погляд, не викликає жодних підозр».

Проте, як наголосив Голова СБУ, спрацював професіоналізм: «Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив». Символічно, що саме в цей момент співробітнику зателефонував очільник контррозвідувального відділу, який вів справу, з повідомленням про викриття виконавиці: «Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру орендувала, вона буде здійснювати замах». На що отримав відповідь: «Та я вже «сиджу» на ній. Порядок».

«Про що я хочу сказати: саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка», – підсумував Василь Малюк. Він підкреслив, що «ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару».

Нагадаємо, голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк розкрив мотиви російських спецслужб, які стояли за замахом на відомого українського волонтера Сергія Стерненка. За його словами, Стерненко став ціллю з двох ключових причин: його волонтерська діяльність та його принципова позиція у 2014 році, яка не дозволила Росії створити так звану «Бессарабську народну республіку» в Одесі.

До слова, польський пенсіонер готував замах на президента України Володимира Зеленського в Жешуві. Про це розповів глава Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».