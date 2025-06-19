СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн

Дані іноземців вивчатимуть спецслужби, зокрема на предмет колабораціонізму

Колишніх громадян Росії, Білорусі та осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях і прагнуть стати громадянами України, перевірятиме Служба безпеки України. Про це розповів народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко. Інформує «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Деякі народні депутати були проти ухвалення закону про множинне громадянство, адже вважають недосконалими деякі його положення. Вони думають, що колишні громадяни Росії та Білорусі, які мають громадянство іншої країни, наприклад європейської, спробують отримати український паспорт. Проте, наша Служба безпеки сумлінно працює», – зазначив він.

За словами парламентарія, до таких осіб будуть застосовані спеціальні перевірки: «Якщо особа не буде мати нічого спільного з країною-агресором, а буде проживати на території України необхідний час, складе іспит з української мови, історії України, на знання Конституції, буде мати проукраїнську позицію, тоді зможе отримати громадянство».

Він також зазначив, що законом передбачений механізм отримання громадянства громадянами РФ та РБ, які зазнали політичних переслідувань, а також військовими іноземного легіону, які захищають Україну.

«Такі особи не можуть офіційно відмовитись від громадянства Росії чи Білорусі, адже не можуть повернутись до своєї країни, оформити необхідні документи для припинення громадянства. Тому ми надаємо таким особам право декларативної відмови. Згідно із законом, декларація про відмову від іноземного громадянства – це документ, що засвідчує відмову іноземця від громадянства іншої держави, та який визнає себе лише громадянином України. У такому випадку особа має надати офіційне звернення до наших органів влади», – пояснив політик.

Окремо Горбенко наголосив, що відповідні процедури стосуватимуться також громадян, які змушено отримали паспорт Росії на тимчасово окупованих територіях України: «Зрозуміло, що відповідні органи будуть проводити спецперевірку на предмет злочину за ст. 111 ККУ «Державна зрада», а також на предмет колабораціонізму та інших подібних злочинів. Але це не означає запровадження якихось спецзаходів до всіх громадян, які живуть на ТОТ – імена тих, хто співпрацює з агресором, відомі нашим спецслужбам вже зараз. І такі особи після деокупації не залишаться на території України, а першими почнуть тікати до Росії».

Раніше «Главком» повідомляв, що парламент прийняв в цілому законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Законопроєкт підтримали 243 народні обранці. Зазначається, що всі правки було враховано як у редакції парламентського комітету. Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського.

До слова, «Главком» писав, що Світовий конгрес українців привітав ухвалення в першому читанні законопроєкту України про множинне громадянство, але підкреслив, що документ потребує важливих змін.