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174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Генерал СБУ Малюк відзвітував про боротьбу з агентами в рясах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Генерал СБУ Малюк відзвітував про боротьбу з агентами в рясах
Малюк навів загальну статистику роботи СБУ з 24 лютого 2022 року
фото: СБУ

Глава СБУ прокоментував питання про викриття зрадників і агентів РФ

Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк прокоментував питання викриття зрадників та агентів РФ, зокрема, зупинившись на боротьбі з так званими «агентами в рясах». За його словами, СБУ документує злочини осіб, які підтримують агресора, незалежно від їхнього статусу. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Василь Малюк наголосив, що в Україні поважають принцип свободи совісті та віросповідання, закріплений у Конституції. Проте, якщо представники релігійних організацій вчиняють злочини проти основ національної безпеки чи будь-які інші злочини, вони кваліфікуються відповідно до чинного законодавства та притягуються до відповідальності.

«Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає», – підкреслив Голова СБУ.

Малюк навів загальну статистику роботи СБУ з 24 лютого 2022 року:

  • Розпочато 3 890 кримінальних проваджень щодо державної зради, у рамках яких повідомлено 3 470 підозр, а 1 048 осіб засуджено.
  • За фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору відкрито 9 552 провадження, повідомлено 8 319 підозр, 1 955 осіб засуджено.
  • Щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів – 662 провадження, 545 підозр, 207 осіб засуджено.
  • За вчинення диверсій розпочато 304 провадження, повідомлено 320 підозр, 22 особи засуджено.
  • За терористичну діяльність (ст. 258-258-5 ККУ) – 765 проваджень, 836 підозр, 425 осіб засуджено.

Окремо Голова СБУ відзначив напрямок боротьби з священниками УПЦ МП:

  • Розпочато 174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП.
  • Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ МП.
  • Винесено 31 обвинувальний вирок.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Керівник Служби безпеки України розповів, як російські загарбники намагалися підірвати центральний офіс СБУ в столиці. Молода дівчина намагалася пронести у будівлю 7 кг вибухівки.

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Теги: СБУ церква Московська церква в Україні

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174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Генерал СБУ Малюк відзвітував про боротьбу з агентами в рясах
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