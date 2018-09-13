Бунт у СІЗО: «торнадівці» мали магнітні картки для виходу на вулицю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН Екс-бійці роти «Торнадо» в СІЗО

Анатолій Матіос заявив, що у всіх «торнадовців» були магнітні картки, які дозволяли їм вийти на вулицю

Екс-бійці роти «Торнадо», які вчинили бунт у Лук'янівському СІЗО, мали магнітні картки, що дозволяли їм виходити на вулицю. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«У всіх «торнадовців» були магнітні картки, які дозволяли їм вийти на вулицю. Не тільки ключі, а магнітні картки… На вулицю Дегтярівську. Коли ми спробували (пройти за допомогою карток. - Ред.) – всі двері відкривалися, всі вийшли», - сказав він на телеканалі «112 Україна».

Також Матіос розповів про співробітників Лук'янівського СІЗО, які за 1,5 року не провели у камері «Торнадо» жодного обшуку.

«Ми встановили осіб у Київському ізоляторі, які за весь період, а це 1,5 року перебування, не було проведено у камері «Торнадо» жодного обшуку, що передбачено щотижнево для того, щоб знайти заборонені речі і предмети… А якщо є дані, що там є заборонені предмети, необхідно проводити так званий «шпон», тобто обшук, зі встановленням всіх місць, де вони можуть знаходитись», - розповів він.

Окрім того, Матіос додав, що після затримання «торнадовців» у київському СІЗО внаслідок одного з обшуків було знайдено 142 телефони.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.

Читайте також матеріал «Главкома»: