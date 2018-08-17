«Торнадо» у Лук’янівському СІЗО. Полетіли перші голови

9 серпня обвинувачені екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо» влаштували бунт у Київському слідчому ізоляторі

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Минулої п’ятниці у Лук’янівському СІЗО стались сутички між правоохоронцями та засудженими екс-бійцями роти «Торнадо», які закінчились обшуками у камері «бунтарів». Знахідки були цікаві: бити, ножі і декілька пляшок алкоголю. Ці предмети є заборонені у слідчому ізоляторі, і двох співробітників установи підозрюють в тому, що саме вони пронесли ці речі в камери ув’язненим. Але схоже, проблема не лише у двох співробітниках, які порушували режим СІЗО, бо заяву на звільнення написав і начальник установи, а у Міністерстві юстиції ще й обіцяють замінити заступників керівника.

Бунт у СІЗО

У п’ятницю 9 серпня обвинувачені екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо» влаштували бунт у Київському слідчому ізоляторі. Вони протестували проти етапування частини з них: забарикадувались в камері і не хотіли запускати туди правоохоронців.

На відео, яке наживо транслював у Facebook один з ув’язнених з камери, видно, що молодики були озброєні палицями. Крім того, ув’язнені кидали у коридор СІЗО саморобні вибухові пакети.

Знайомі та родичі засуджених – всього близько 30-40 чоловік – зібрались під Лук’янівським СІЗО і намагались блокувати перевезення «торнадівців».

Це не допомогло і трьох «торнадівців» розвезли по тимчасових СІЗО при колоніях. Руслана Онищенка перевезли в СІЗО у Білій Церкві, Миколу Цукуру - в Бучу Київської області, а Данила Ляшука - в село Мартусівка Бориспільського району Київської області.

П’ятеро залишились у Київському слідчому ізоляторі, з них трьох посадили у карцер, де вони перебувають досі.

У Військовій прокуратурі Київського гарнізону розповіли, що ініціювали обшук у камері «торнадівців», так як отримали інформацію про те, що засуджені вимагали кошти у інших осіб, що утримуються у Київському СІЗО, а також готували масові заворушення, для чого підбурювали до них інших ув’язнених ізолятора.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) КК. У ході обшуку в камері виявили та вилучили комп’ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю – від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї.

Під час проведення обшуку ув’язнені та фігуранти кримінального провадження чинили опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та Служби безпеки України. За словами правоохоронців, ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами. Правоохоронці отримали травми.

Правоохоронці змушені були гасити полум'я від вибуху гранат та заливати водою розплесканий «торнадівцями» бензин

Прес-секретар заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак розповів, що ув’язнені проти правоохоронців використали саморобні вибухові пакети. А виготовили вони їх у камері СІЗО з порошку від звичайних сірників.

Після обшуку в Генеральній прокуратурі продемонстрували, які предмети були знайдені у камері «торнадівців». Знахідки шокують: на фото зафіксовано до десятка биток, кілька ножів, понад 20 пляшок алкоголю, різні інструменти, а також прапор з нацистською символікою.

Через інцидент у Лук'янівському СІЗО порушили справу за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), за що винним загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне позбавленням волі.

«Торнадо». Історія

У 2014 році був сформований батальйон «Шахтарськ», підпорядкований Міністерству внутрішніх справ. Але проіснував він недовго: був розпущений у жовтні того ж року за наказом глави МВС Арсена Авакова, так як за участю бійців підрозділу були зафіксовані «неодноразові випадки мародерства у Волновасі і в інших ситуаціях». Пізніше з бійців розформованого батальйону була створена рота особливого призначення «Торнадо», але і вона проіснувала недовго.

17 червня 2015 року в Луганській області затримали кількох бійців «Торнадо», включаючи командира роти Руслана Онищенка. Наступного дня Аваков підписав наказ про розформування роти. Затримання екс-бійців тривали до березня 2016 року. Один з них - Віталій Дьякон з позивним «Товстий» - загинув під час затримання.

Вісьмох екс-бійців спецроти, звинувачуваних у насильстві та катуванні, засудили до позбавлення волі від 5 до 11 років. Чотирьох звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном строком на 2 роки, в тому числі Юрія Шевченко, який єдиний зізнався у катуваннях, незаконному позбавленні волі та перевищенні службових повноважень. На усіх засуджених поширювалась дія закону Савченко, згідно з яким один день попереднього ув'язнення враховується за два дні терміну відбування покарання.

Судові слухання у справі були закритими. Прокуратура пояснила таку необхідність тим, що під час засідання досліджуються обставини зґвалтувань, тому потрібно запобігати розголошення обставин, які принижують гідність потерпілих.

Все ж таки певна інформація із засідань була оприлюднена. Наприклад, в серпні 2016 року Генпрокуратура опублікувала відео, на яких екс-комбат Руслан Онищенко кидається фекаліями у прокурорів під час засідань та лається на матір одного із загиблих нібито від рук «торнадівців».

У січні 2017 року стало відомо, що «торнадівець» Глєбов відрізав собі вухо. За словами адвоката Володимира Якимова - нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

Але згодом у мережі з'явилося відео з коментарем про те, що нібито вухо Глєбову відрізає Онищенко. Оскільки якість відео залишає бажати кращого, що на ньому відбувається точно, сказати важко.

Екс-комбат свою вину заперечив і заявив, що нібито намагався зупинити кровотечу і надати Глєбову медичну допомогу. Заступник начальника Лук’янівського СІЗО Олександр Савченко підтвердив непричетність до інциденту Онищенка.

У квітні 2017 року стало відомо, що засуджений екс-боєць роти «Торнадо» Ілля Холод під час прогулянки проломив голову своєму сусідові по камері, від чого той помер. Холод отримав додатковий термін за ч.2 ст. 121 КК – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Звільнення керівництва СІЗО

Зрозуміло, що дубинки, алкоголь у СІЗО могли пронести ув’язненим тільки працівники установи. У Міністерстві юстиції одразу після обшуку зазначили, що сприяли тому, аби екс-«торнадівців» перевели в одну камеру, а також передавали їм заборонені предмети двоє співробітників Лук’янівського СІЗО. Цих двох осіб, імена і посади яких невідомі, одразу ж відсторонили від обов’язків.

У Мін’юсті стверджують, що камери «торнадівців», як і камери інших ув’язнених обшукували регулярно, проте «нічого кримінального не знаходили».

«Перевірки СІЗО відбуваються щодня. Але у Військової прокуратури була інформація про те, що «торнадівці» готуються до бунту. Були підозри щодо працівників. Ситуація була повністю контрольована, і не можна говорити, що раз у Київському СІЗО так трапилося, то подібне станеться у якомусь іншому СІЗО країни», - розповів «Главкому» прес-секретар заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак.

Але про безлад у СІЗО ЗМІ писали давно. Зокрема журналісти Hromadske.tv, ще у січні 2017-го відзначали, що обвинувачені екс-бійці «Торнадо» вільно пересуваються коридорами цієї установи, виходять палити цигарки, спілкуються з охороною на «ти» і тиснуть одне одному руки.

Адвокат і колишній глава Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький у Facebook зазначив, що винними у інциденті з «торнадівцями» визнали працівників нижчої ланки, хоча нести відповідальність за безлад повинно керівництво установи. «Винними призначено: прапорщика, який ніс чергування на посту, офіцера-режимника, який нібито привів торнадівців з корпусу неповнолітніх до цієї камери, ще декількох прапорщиків з групи прогулянки, бо черговий на посту сказав що ніби їх в той день повели на прогулянку. Все. Ви не побачите серед тих відповідальних за дворічний хаос та безладдя в СІЗО ні керівників СІЗО, ні керівників Мін'юсту... Винний прапорщик, більше ніхто», - написав Старенький 15 серпня.

Але схоже, бунт 9 серпня таки матиме більші серйозніші наслідки. Вже на цьому тижні начальник СІЗО Валерій Бунак написав заяву про звільнення за власним бажанням, і вже 17 серпня не вийшов на роботу.





Валерій Бунак написав заяву на звільнення з посади начальника Лук’янівського СІЗО

Йому вже знайшли заміну. Новим керівником Київського слідчого ізолятора стане Руслан Ромашков. Перед тим він очолював Бориспільську виправну колонію №119, а до того був начальником СІЗО Маріупольського виправного центру. За словами нардепа Семена Семенченка, влітку 2014 року Ромашков працював у виправній колонії на окупованій території. Але у Міністерстві юстиції цю інформацію заперечують. «Ромашков був першим заступником начальника Кіровської виправної колонії №33 (у місті Хрестівка Донецької області, до 2016 року – Кіровське, - «Главком»), але коли почались активні бойові дії, їх перевели до Маріуполя разом з управлінням. Він працював у СІЗО, а потім у виправному закладі, а звідти переїхав до Борисполя. Жодних зауважень до цієї особи немає – Ромашков залишився вірним присязі», - розповів «Главкому» Маслак.





Новопризначений начальник Лук’янівського СІЗО Руслан Ромашков

На цьому звільнення у Київському слідчому ізоляторі не закінчаться, і вже на наступному тижні вирішуватимуться кадрові питання щодо всіх заступників начальника. «Їх буде замінено, але поки точно невідомо, чи їх звільнять, чи відсторонять від службових обов’язків», - розповів «Главкому» Маслак.

Міністерство юстиції завершило службове розслідування інциденту у Київському СІЗО і передало матеріали до військової прокуратури, яка здійснює слідство у кримінальному провадженні стосовно екс-бійців «Торнадо».

Після вивчення військовою прокуратурою матеріалів буде надано правову оцінку. «Коли буде зібрана доказова база, вона буде представлена у суді. Відповідно, особи, які вчинили правопорушення, понесуть відповідальність», - зазначив Маслак.

Яна Степанковська, «Главком»