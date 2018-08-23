Бунт у СІЗО: чотирьом бійцям повідомлено про підозру



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9 серпня обвинувачені екс-бійці «Торнадо» влаштували бунт у Київському слідчому ізоляторі

Повідомлено про підозру двом співробітникам державної установи «Київський слідчий ізолятор»

Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО здійснено перші повідомлення про підозру. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

«За результатами здійснення досудового розслідування 20.08.2018 прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України повідомлено про підозру екс-командиру роти «Торнадо», який є організатором вчинення злочинів, та 3 екс-бійцям вказаної роти - членам організованої групи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, повідомлено про підозру двом співробітникам державної установи «Київський слідчий ізолятор» - пособникам організованої групи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України.

«Так в ході слідства встановлено, що організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти «Торнадо», за пособництва працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, що супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу», - зазначили у ГПУ.

Злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

Зазначені підозрювані з числа колишніх командира та бійців роти «Торнадо» утримуються під вартою на підставі винесеного судом обвинувального вироку в іншому кримінальному провадженні.

Стосовно підозрюваних працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор» за клопотанням прокурора слідчим суддею Печерського районного суду Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час досудове розслідування триває з метою встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

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