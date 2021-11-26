Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)

У суді проходить підготовче засідання у справі про отримання Миколою Чаусом хабаря

Справу про хабар Чауса розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус прийшов у бронежилеті на підготовче судове засідання у справі про отримання ним хабаря. Фото Чауса з суду опублікувало видання «Судовий репортер».

Справу про хабар Чауса розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з суддею Євгеном Круком. Його судитимуть за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу – хабарництво.

Як відомо, 15 листопада справу екссудді Чауса скеровано до суду. Екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва підозрюють у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди у сумі $150 тис. (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину). Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».