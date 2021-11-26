  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У суді проходить підготовче засідання у справі про отримання Миколою Чаусом хабаря - Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)
    У суді проходить підготовче засідання у справі про отримання Миколою Чаусом хабаря
    фото: sudreporterUA/ Facebook

    Справу про хабар Чауса розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду

    Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус прийшов у бронежилеті на підготовче судове засідання у справі про отримання ним хабаря. Фото Чауса з суду опублікувало видання «Судовий репортер».

    Справу про хабар Чауса розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з суддею Євгеном Круком. Його судитимуть за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу хабарництво.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)
    Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)
    Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)
    фото: sudreporterUA/ Facebook

    Як відомо, 15 листопада справу екссудді Чауса скеровано до суду. Екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва підозрюють у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди у сумі $150 тис. (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину). Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України.

    3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

    6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

    Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

    Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

    І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

    Читайте також:
    Теги: хабар суддя Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чаус прийшов на суд у бронежилеті (фото)