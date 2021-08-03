НАБУ вкотре закликало СБУ не ховати Чауса та натякнуло на злочин

Детективи НАБУ вже приїжджали до будівлю СБУ за Миколою Чаусом

У НАБУ заявили, що приховування екссудді може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень

Національне антикорупційне бюро вважає, що Служба безпеки України перевищує повноваження, і просить доставити екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса для обрання запобіжного заходу 4 серпня. Про це інформує пресслужба НАБУ.

«Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження екссудді Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень», – зазначається у заяві.

Йдеться про події 30 липня 2021 року, коли на Вінниччині було виявлено підозрюваного екссуддю, якого у серпні 2016 року детективи НАБУ оголосили у розшук. В березні 2017 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У НАБУ вказують, що КПК України передбачає: у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість, за словами НАБУ, Служба безпеки України переховує їхнього підозрюваного.

1 серпня детективи НАБУ надіслали до СБУ та ОГП вимогу про негайне доставлення екссудді до Національного бюро. 2 серпня у зв’язку із тим, що СБУ не забезпечило явку екссудді до НАБУ, було надіслано повторну вимогу із повістками про виклик підозрюваного.

«Національне бюро наголошує, що дотримання закону є обов’язком для всіх правоохоронних органів. Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від кримінального судочинства та невиконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому, вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали у пресслужбі Бюро.

До слова, колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

Натомість прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 30 липня стало відомо про виявлення у селі на Вінниччині екссудді Миколи Чауса.

Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку. НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

1 серпня адвокат повідомив, що зміг знайти Чауса в будівлях та госпіталі Служби безпеки України.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Низка обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

30 липня Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, повідомили, що його везуть до будівлі СБУ.

Згодом спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ вимагає від працівників спецслужби віддати Чауса детективам Бюро, які розслідують справу проти нього.