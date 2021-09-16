Молдова відмовила в екстрадиції судді Чауса

Захист каже, що рішення про відмову у видачі стало несподіваним

Суд у Молдові відмовив в екстрадиції викраденого українськими спецслужбами судді Чауса

Суд в Молдові відмовив українським правоохоронцям в екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, який був викрадений спецслужбами з Кишинева, таємно вивезений на Україну і поміщений під домашній арешт. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на адвоката затриманого Олександра Вишневого.

У 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за отримання хабара в 150 тисяч доларів, які він закопав у скляній банці на городі. Але заарештувати суддю не вийшло, бо він мав недоторканність.

Пізніше Чаусу вдалося втекти в Молдову. Він звернувся до влади республіки за політичним притулком, але отримав відмову, законність якої підтвердив Верховний суд у березні 2021 року.

Через місяць Чауса в центрі Кишинева викрали кілька чоловіків, імовірно, пов'язаних з українською розвідкою. Екссуддю силоміць вивезли на батьківщину в машині з дипломатичними номерами і помістили під домашній арешт. Незважаючи на це, правоохоронці формально запросили екстрадицію обвинуваченого.

Як зазначив адвокат Чауса, рішення про відмову у видачі стало «несподіваним і для захисту, і для звинувачення». Він зазначив, що поки не ознайомився з текстом судового вердикту, але пообіцяв опублікувати цю інформацію пізніше.

«Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення», – сказав Вишневий.

6 серпня Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ завершили розслідування щодо справи Чауса щодо хабаря. Правоохоронці також оголосили про публікації розсекречених матеріалів слідчих дій стосовно юриста. При цьому сам колишній суддя відмовився від дачі будь-яких свідчень.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».

Читайте також: