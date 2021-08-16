Суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Чаусу: всі подробиці

Скарги прокурора та сторони захисту судді не задовольнили

Екссуддя Микола Чаус продовжить перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід йому на засіданні 16 серпня залишила в силі та без змін Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Апеляційні скарги сторони захисту, а також прокурора прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) судді не задовольнили. Про це заявив адвокат обвинуваченого Ростислав Кравець у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що ще на початку засідання захист Чауса оголосила відвід колегії суддів, проте його відхилили. Після цього суд почав вирішувати питання щодо трансляції судового засідання на телевізійних каналах.

Сторона захисту заявила, що справу варто розглядати в закритому режимі, як і в першій інстанції, оскільки на засіданні озвучуватимуть місцеперебування екссудді й обставини його зникнення, повернення в Україну. Юристи переконували, що це може зашкодити безпеці підозрюваного.

Прокурори не заперечили проти цього й вирішили, що подальший розгляд клопотань дійсно відбуватиметься в закритому режимі. Слідчі також зазначили, що Чаус теж підтримав прохання своїх захисників.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт до 18 серпня 2021 року.

Детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса у лікарні «Феофанія».

Раніше Служба безпеки заявила про те, що затримала екссуддю Миколу Чауса на законних підставах. У відомстві заявляли, що знають про його місцезнаходження, і повідомили, затриманому надають необхідну медичну допомогу.

Раніше НАБУ показало відео слідчих дій щодо справи Чауса.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.