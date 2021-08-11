Справа Чауса: українські спецслужби швидко і філігранно освоїли мистецтво буфонади

У Чауса є претензії до НАБУ – якось не так його заарештували

Очевидно, що Чаус перебуває під абсолютним контролем працівників СБУ

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Понимаю, что Чаус вам уже осточертел. Уже и слышать о нем не можете!

Но 9 августа в Судебном реестре появилось решение ВАКС, из которого мы можем узнать некоторые подробности происходящего в суде. Напоминаю, что заседание было закрытым.

Так вот! Чаус утверждает, что его хотели убить неизвестные, гибели он избежал лишь потому, что ему удалось сбежать.

Прошел пятьдесят километров пешком и сам явился в СБУ.

Верится, конечно, с трудом. Ибо фамилии всех этих «неизвестных» уже есть в открытом доступе. Также известно, на какой машине его вывозили, где и когда это случилось. Все расписано по минутам!

Зато у Чауса имеются претензии к НАБУ – как-то не так его арестовали!

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Очевидно, что экс-судья находится под абсолютным контролем сбушников.

Мне очень понравилась параллель, которую провел адвокат Новиков между несчастным служителем Фемиды и журналистом Протасевичем.

«Чаус заговорил, и это уже не выглядит как Россия 2014 года, это Беларусь 2021.

Журналист Роман Протасевич, ради ареста которого угнали ирландский «Боинг», сейчас переведён под домашний арест и постоянно даёт интервью, как хорошо ему жилось в тюрьме и как у него нет ни к кому претензий, а к Лукашенко одно уважение и благодарность. И пока никто из аудитории не произносит вслух слово «заложник», всё идет как нельзя лучше.

И Чаус теперь тоже рассказывает, что до 3 августа СБУшники его не задержали, а наоборот, обеспечивали ему безопасность от возможного убийства.»

И что тут сказать! Остается только поражаться, как быстро и филигранно наши спецслужбы освоили искусство буффонады!

Джерело: блог Олени Яхно

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