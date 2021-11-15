Справу екссудді Чауса скеровано до суду

Екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва підозрюють у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди у сумі $150 тисяч

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса. Про це повідомляє НАБУ.

Екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва підозрюють у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди у сумі $150 тис. (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину). Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України.

«9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили «служителя Феміди» «на гарячому». Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України» , – йдеться у повідомленні НАБУ.

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України розслідується Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

«У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення (кримінальне провадження за даним фактом на даний час розслідують слідчі ГСУ СБУ). Місцеперебування служителя Феміди було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області», – додали у НАБУ.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».