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    Детективи НАБУ затримали Чауса – офіційно (фото)

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    Чаус тепер у НАБУ - Детективи НАБУ затримали Чауса – офіційно (фото)
    Чаус тепер у НАБУ
    Фото НАБУ/ Facebook

    Екссуддю Миколу Чауса затримали у лікарні «Феофанія»

    Щойно у лікарні «Феофанія» детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили у Telegram НАБУ.

    Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00). До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    «Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства», – написали в повідомленні.

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    Фото НАБУ/ Facebook

    Нагадаємо, раніше адвокат Чауса не знає, чи буде його клієнт завтра в суді.

    НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом.

    Чауса затримали співробітники Служби безпеки України. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.

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    Теги: НАБУ Микола Чаус
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    Детективи НАБУ затримали Чауса – офіційно (фото)