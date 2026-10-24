Чи відкрито кримінальну справу проти Арахамії? Офіс генпрокурора дав відповідь

Матеріали щодо можливих протиправних дій народного депутата передано до НАБУ

Офіс генерального прокурора розглянув звернення виконавчої директорки громадської організації «Центр протидії корупції» щодо можливих протиправних дій народного депутата Давида Арахамії. Викладені у зверненні обставини вже є предметом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це в коментарі «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

За словами представниці Офісу генпрокурора, відомство розглянуло звернення щодо можливих порушень із боку парламентаря та надало заявниці офіційну відповідь.

«З огляду на те, що викладені у зверненнях факти є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Національне антикорупційне бюро України, копії зазначених документів скеровано до НАБУ для врахування під час досудового розслідування», – повідомила Гайовська-Ковбасюк.

Тепер рішення про відкриття справи щодо Арахамії має ухвалювати НАБУ у рамках справи про «конверти у Раді».

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції звернувся до тимчасового виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського із заявою щодо можливого вчинення злочину головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Громадська організація вбачає в діях парламентаря можливі ознаки одержання неправомірної вигоди.

Звернення пов'язане зі справою про «конверти» у Верховній Раді. Наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи народних депутатів, які систематично отримували гроші за голосування.

Підозри було оголошено п'ятьом парламентарям, серед яких – заступник голови фракції «Слуга народу» Юрій Кісєль.

За даними ЦПК, в ухвалах Вищого антикорупційного суду згадується народний депутат із керівництва фракції, який міг організовувати передавання грошей іншим парламентарям. Зокрема, наприкінці 2025 року він нібито отримав $85 тис. для подальшого розподілу за потрібні голосування. У громадській організації припускають, що йдеться саме про Арахамію.

Свої висновки активісти пов'язують, зокрема, з повідомленнями про обшуки в його помічника.

Раніше ЦПК також повідомляв, що тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко не розпочав окремого провадження щодо Арахамії. Тому організація звернулася до нового керівництва Офісу генпрокурора з вимогою внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у межах кримінального провадження Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи п'ятьом народним депутатам. Двом підозрюваним визначили застави по 40 млн грн та 30 млн грн відповідно, ще двом – по 20 млн грн, п'ятому – 16,6 млн грн. Суд також поклав на парламентарів процесуальні обов'язки, зокрема носіння електронних засобів контролю.