Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави п'ятьом народним депутатам України у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави п'ятьом народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища. Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю. Дії народних обранців кваліфіковано за  ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними ЗМІ, фігурантами справи є народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

У НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам Бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Пізніше детективи змогли зайти до будівлі комітетів Ради. Як повідомлялося, у рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль та Михайло Лаба.

Зауважимо, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату від фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю, а згодом і Євгену Пивоварову.

 

Теги: корупція в Україні САП Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Муки «Роттердама+» в епоху антикорупційних успіхів
Муки «Роттердама+» в епоху антикорупційних успіхів
4 грудня, 2025, 16:36
За даними журналістів, Мирослав Білецький не вказав бізнеси ексдружини у декларації
Поліція відкрила провадження проти голови Закарпатської ОВА – медіа
6 грудня, 2025, 20:37
Анна Скороход під час засідання суду
Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход
9 грудня, 2025, 20:18
У серпні колишній чиновник вийшов під заставу
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
11 грудня, 2025, 17:40
Посадовиця не зазначила майно, що належить її чоловікові
Не задекларувала майна на понад 7 млн грн: викрито посадовицю податкової
17 грудня, 2025, 16:23
За версією слідства, зафіксовано вісім епізодів злочинної організації під керівництвом Міндіча з легалізації коштів на суму понад 256 млн грн
НАБУ оголосило продовження справи «Мідас» і знову викликало на допит Міндіча та Цукермана
22 грудня, 2025, 07:50
Законопроєкт передбачає внесення нової статті до Кримінального кодексу
За незаконне засудження та необґрунтовані підозри – у вʼязницю. Фігурантка справи НАБУ підготувала законопроєкт
Вчора, 2025, 11:47
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
23 грудня, 2025, 23:00
Який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
Вчора, 2025, 18:27

Кримінал

Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
У польському аеропорту було затримано українця з радіоглушником: розпочато розслідування
У польському аеропорту було затримано українця з радіоглушником: розпочато розслідування
На Рівненщині ексдепутат задекларував недостовірні активи на понад 30 млн грн
На Рівненщині ексдепутат задекларував недостовірні активи на понад 30 млн грн
У Кам’янському поліція затримала чоловіка, який зухвало пограбував АЗС
У Кам’янському поліція затримала чоловіка, який зухвало пограбував АЗС
Справа про незаконне привласнення благодійних коштів. Суд передав АРМА понад 10 млн грн
Справа про незаконне привласнення благодійних коштів. Суд передав АРМА понад 10 млн грн
У Харкові поліція затримала чоловіка, який вистрілив у працівника ТЦК
У Харкові поліція затримала чоловіка, який вистрілив у працівника ТЦК

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua