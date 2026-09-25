Хто стане генпрокурором? Зеленський відповів на питання про кандидатуру

Антон Ковальський був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків Генерального прокурора України 17 вересня 2026 року указом глави держави

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не проводив жодних зустрічей чи обговорень щодо потенційних кандидатів на посаду Генерального прокурора. Про це він повідомив під час відповіді на запитання журналістів в онлайн-форматі про те, чи планує він офіційно подавати кандидатуру Антона Ковальського на цю посаду.

«Антон Ковальський є виконувачем обов'язків генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду генпрокурора я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив», – наголосив президент.

Нагадаємо, що Антон Ковальський був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків Генерального прокурора України 17 вересня 2026 року указом глави держави. До цього призначення він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. За процедурою, повноцінного керівника Офісу Генерального прокурора призначає президент за згодою Верховної Ради України.

Ексгенерального прокурора України Руслана Кравченка звільнено з органів прокуратури після його заяви. Відповідний наказ сьогодні підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський. Про це «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська.

Варто нагадати, що вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів. Він закликав парламент ухвалювати рішення самостійно та без впливу з боку інших органів влади.

Варто зазначити, що Верховна Рада 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.