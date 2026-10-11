Курс валют 11 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 11 жовтня 2026 року. Порівняно з 10 жовтня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 50,13 грн, польського злотого – 11,45 грн.

Курс валют станом на 11 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8526 50,1385 59,1817 11,4567 53,8040 Ощадбанк 44,70 / 45,25 50,00 / 50,95 58,20 / 60,20 11,00 / 11,70 53,10 / 54,60 Приватбанк 44,45 / 45,05 49,80 / 50,80 - - - ПУМБ 44,70 / 45,30 50,30 / 51,00 58,70 / 60,10 11,30 / 11,60 - monobank 44,70 / 45,03 50,05 / 50,75 - - - Райффайзен 44,65 / 45,08 49,90 / 50,63 57,00 / 60,50 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00 OTP Bank 44,50 / 45,20 50,00 / 50,95 - - 53,50 / 54,50 Укрсиббанк 44,60 / 45,19 50,00 / 50,85 58,20 / 60,40 - 52,90 / 54,90

* курс валют станом на 09:30 11 жовтня 2026 року

За тиждень долар США і швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.