Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 11 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 11 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 10 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 11 жовтня 2026 року. Порівняно з 10 жовтня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 50,13 грн, польського злотого – 11,45 грн.

Курс валют станом на 11 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,8526 50,1385 59,1817 11,4567 53,8040
Ощадбанк Ощадбанк
 44,70 / 45,25 50,00 / 50,95 58,20 / 60,20 11,00 / 11,70 53,10 / 54,60
Приватбанк Приватбанк
 44,45 / 45,05 49,80 / 50,80 - - -
ПУМБ ПУМБ
 44,70 / 45,30 50,30 / 51,00 58,70 / 60,10 11,30 / 11,60 -
monobank monobank
 44,70 / 45,03 50,05 / 50,75 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,65 / 45,08 49,90 / 50,63 57,00 / 60,50 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00
OTP Bank OTP Bank
 44,50 / 45,20 50,00 / 50,95 - - 53,50 / 54,50
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,60 / 45,19 50,00 / 50,85 58,20 / 60,40 - 52,90 / 54,90
* курс валют станом на 09:30 11 жовтня 2026 року

За тиждень долар США і швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Національний банк Нацбанк НБУ гроші гривня валюта курс валют

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологія з гумором на 12 вересня 2026 року
Субота офіційно дозволяє не відповідати на робочі повідомлення: гумористичний гороскоп на 12 вересня 2026 року
11 вересня, 21:00
Астрологія з гумором на 13 вересня 2026 року
Неділя ще триває, а понеділок уже надсилає нагадування: гумористичний гороскоп на 13 вересня 2026 року
12 вересня, 21:00
Прем'єр пояснив, що буде з грошима ЄС на тлі корупційних скандалів в Україні
Прем’єр відповів, чи втратить Україна гроші ЄС через корупційні скандали 
13 вересня, 10:00
Конфлікт між Смілянським і Нацбанком загострився після того, як регулятор поставив під сумнів його професійну придатність
Смілянський подав до суду на Нацбанк
16 вересня, 11:11
Софія Ротару має у своєму репертуарі чимало пісень, які створив Ігор Поклад, як «Тече вода», «Хай щастить!» та інші
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
17 вересня, 13:52
Анатолій Говорадло є народним артистом України
Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі
25 вересня, 18:36
Листування з продавцем і чек про оплату допоможуть довести факт покупки, якщо виникнуть проблеми
Покупець оплатив товар у соцмережі, а продавець зник: як повернути гроші
26 вересня, 22:24
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
27 вересня, 07:45
Національний банк оновив офіційний курс валют на 6 жовтня 2026 року
Долар перетнув позначку 45 грн. Курс валют на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 09:23

Особисті фінанси

Курс валют 11 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
В Україні дешевшає пшеничне борошно
В Україні дешевшає пшеничне борошно
Ціни на пальне 11 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 11 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні падають ціни на цибулю
В Україні падають ціни на цибулю
Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу
Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу
Курс валют 10 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
151K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua