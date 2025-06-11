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Інструктор побив курсанта на полігоні в Кіровоградській області: відкрито провадження

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Інструктор побив курсанта на полігоні в Кіровоградській області: відкрито провадження
Викрито інструктора, який побив курсанта на полігоні в Кіровоградській області
фото: ДБР

Інструктор жорстоко побив курсанта прикладом автомата, а командир не втрутився

На полігоні в Кіровоградській області інструктор навчального взводу жорстоко побив курсанта під час занять з вогневої підготовки. Постраждалого доправили до лікарні. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження і повідомило про підозру двом військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Інцидент стався у вересні 2024 року. Під час навчань між інструктором та одним із новобранців стався конфлікт. У ході сварки військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. Медики діагностували у постраждалого тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його госпіталізували до лікарні.

Курсанта госпіталізували з тілесними ушкодженнями після побиття інструктором на полігоні
Курсанта госпіталізували з тілесними ушкодженнями після побиття інструктором на полігоні
фото: ДБР

Свідком побиття був командир навчального взводу, але він не втрутився й не зупинив інструктора. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості.

Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України). Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.

Раніше «Главком» повідомляв, що колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра повідомили про підозру – він роками не реагував на те, що фермери незаконно обробляли танковий полігон. У межах досудового розслідування землю повернули у користування Міністерству оборони. 

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Теги: військові ДБР підозра

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