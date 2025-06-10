Депутат облради та заступник мера на Львівщині вимагали у підприємця понад мільйон грн за «перемогу» в тендері
Посадовці обіцяли забезпечити перемогу в тендері, але підприємець виграв самостійно і відмовився платити
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо депутата Львівської облради та його спільника – заступника мера однієї з громад. Їх підозрюють у спробі ошукати місцевого підприємця на 1 мільйон 200 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.
Посадовці обіцяли підприємцю громади допомогти виграти тендер на будівельні роботи в регіоні. Однак бізнесмен відмовився від їхньої «допомоги» і виграв конкурс самостійно. Після цього чиновники заявили, що саме вони забезпечили перемогу, і почали вимагати у підприємця частину прибутку.
Правоохоронці затримали депутата облради і заступника мера під час отримання $25 тис. доларів і 190 тис. грн хабара.
Обом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великому розмірі, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Санкція передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріали справи вже відкриті для ознайомлення стороні захисту.
Раніше «Главком» повідомляв, що правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн.
Також правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил.
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